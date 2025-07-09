港媒：台灣關稅談判「4籌碼用盡」剉咧等！　稅率恐比25%更高

▲ 賴清德與台美關稅談判團隊視訊會議。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮7日開始發送對等關稅通知函，香港《南華早報》報導，不在第一波14國名單上令台灣深陷焦慮，儘管政府稱談判仍在進行，但觀察人士認為台灣已經「用盡籌碼」，恐怕面臨25%或更高的懲罰性關稅，遠高於原先預期的10%。

報導指出，國民黨團副書記長王育敏稱，「如果事情進展順利，我們現在應該已經聽到好消息了」，「行政院副院長鄭麗君2周內二度赴美，代表協商進展不順利。」行政院則稱尚未收到美方正式通知，發言人李慧芝說明，鄭麗君7月5日已再度率團赴美磋商。

美方公布首批14國名單當晚，台灣總統賴清德與鄭麗君及其談判團隊視訊會議50分鐘，指示團隊堅守台灣在食品安全與產業競爭力等方面的利益。但有觀察家認為，台灣可能已經用盡談判籌碼。

台灣已向美國做出4項承諾，包括逾千億美元半導體投資、採購美國液化天然氣、將國防支出提升至GDP的3%並增加軍購，但談判成效仍不如預期。台積電供應商之一的家登精密董事長邱銘乾直言，若台灣最終得到的待遇比日本的25%稅率更差，「我們就像被當成傭人看待。」

▲ 川普政府預告美東時間9日「放榜」更多國家關稅。（圖／路透社）

川普4月2日首次公布的對等關稅清單中，台灣稅率為32%。國民黨立委賴士葆指出，「台灣甚至和美國沒有正式外交關係，我們怎麼能指望更好的待遇呢？」他也提到，台美去年貿易順差高達739億美元，就連承諾對美國商品實施零關稅的越南，也僅爭取到將稅率降至20%，「這可能是我們能期待的最好結果了」。

前副閣揆施俊吉分析，談判卡關可能與台灣拒絕取消美豬美牛關稅壁壘及不願降低汽車進口關稅有關，儘管這些政策有助維護食安並保護本產業，卻也可能導致其他行業承受高額出口關稅風險。

國立政治大學金融系教授李桐豪警告，除非台灣同意對美國進口產品零關稅，否則出口商品可能面臨20%或更高稅率，且華府可能要求全面開放農業、汽車與保健品市場，對執政當局極具政治風險。

分析人士警告，美國也可能搬出「第232條款」，以國安為由祭出關稅。台灣國際戰略學會執行長羅慶生（Max Lo）指出，台灣對美出口約80%都隸屬這類產品，包括半導體與伺服器，可能形成另一波壓力。

不過，一名台灣國安官員8日向《海峽時報》表示，未收到通知函代表情勢更有利，反之若收到信則代表談判更加艱難，更透露台灣是少數幾個對美談判有穩定進展的國家之一，但需等待雙方取得具體成果才能做出最終評估。