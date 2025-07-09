　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

港媒：台灣關稅談判「4籌碼用盡」剉咧等！　稅率恐比25%更高

▲▼總統賴清德與正在華府進行台美關稅談判的團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

▲ 賴清德與台美關稅談判團隊視訊會議。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮7日開始發送對等關稅通知函，香港《南華早報》報導，不在第一波14國名單上令台灣深陷焦慮，儘管政府稱談判仍在進行，但觀察人士認為台灣已經「用盡籌碼」，恐怕面臨25%或更高的懲罰性關稅，遠高於原先預期的10%。

報導指出，國民黨團副書記長王育敏稱，「如果事情進展順利，我們現在應該已經聽到好消息了」，「行政院副院長鄭麗君2周內二度赴美，代表協商進展不順利。」行政院則稱尚未收到美方正式通知，發言人李慧芝說明，鄭麗君7月5日已再度率團赴美磋商。

美方公布首批14國名單當晚，台灣總統賴清德與鄭麗君及其談判團隊視訊會議50分鐘，指示團隊堅守台灣在食品安全與產業競爭力等方面的利益。但有觀察家認為，台灣可能已經用盡談判籌碼。

台灣已向美國做出4項承諾，包括逾千億美元半導體投資、採購美國液化天然氣、將國防支出提升至GDP的3%並增加軍購，但談判成效仍不如預期。台積電供應商之一的家登精密董事長邱銘乾直言，若台灣最終得到的待遇比日本的25%稅率更差，「我們就像被當成傭人看待。」

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲ 川普政府預告美東時間9日「放榜」更多國家關稅。（圖／路透社）

川普4月2日首次公布的對等關稅清單中，台灣稅率為32%。國民黨立委賴士葆指出，「台灣甚至和美國沒有正式外交關係，我們怎麼能指望更好的待遇呢？」他也提到，台美去年貿易順差高達739億美元，就連承諾對美國商品實施零關稅的越南，也僅爭取到將稅率降至20%，「這可能是我們能期待的最好結果了」。

前副閣揆施俊吉分析，談判卡關可能與台灣拒絕取消美豬美牛關稅壁壘及不願降低汽車進口關稅有關，儘管這些政策有助維護食安並保護本產業，卻也可能導致其他行業承受高額出口關稅風險。

▲▼ 美國川普政府首波14國對等關稅調整一覽。（表／記者陳宛貞製）

國立政治大學金融系教授李桐豪警告，除非台灣同意對美國進口產品零關稅，否則出口商品可能面臨20%或更高稅率，且華府可能要求全面開放農業、汽車與保健品市場，對執政當局極具政治風險。

分析人士警告，美國也可能搬出「第232條款」，以國安為由祭出關稅。台灣國際戰略學會執行長羅慶生（Max Lo）指出，台灣對美出口約80%都隸屬這類產品，包括半導體與伺服器，可能形成另一波壓力。

不過，一名台灣國安官員8日向《海峽時報》表示，未收到通知函代表情勢更有利，反之若收到信則代表談判更加艱難，更透露台灣是少數幾個對美談判有穩定進展的國家之一，但需等待雙方取得具體成果才能做出最終評估。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

港媒：台灣關稅談判「4籌碼用盡」剉咧等！　稅率恐比25%更高

山坡土石流瞬間滅村　英雄狗狗凌晨狂吠「及時救出67村民」

義35歲男「遭吸入飛機引擎」攪成肉塊慘死！　地勤目睹血腥全程

對日韓猛課25%關稅「川普目的曝光」　矢板明夫：值得台灣借鑒

開戰最大規模！俄「741架無人機」襲烏克蘭西部　波蘭戰機急升空

印度一家5口被誣施行巫術　遭50村民「亂棒毆打」活活燒死

川普關稅很強硬「各國也不讓步」　BBC：市場只是一時平靜

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

港媒：台灣關稅談判「4籌碼用盡」剉咧等！　稅率恐比25%更高

山坡土石流瞬間滅村　英雄狗狗凌晨狂吠「及時救出67村民」

義35歲男「遭吸入飛機引擎」攪成肉塊慘死！　地勤目睹血腥全程

對日韓猛課25%關稅「川普目的曝光」　矢板明夫：值得台灣借鑒

開戰最大規模！俄「741架無人機」襲烏克蘭西部　波蘭戰機急升空

印度一家5口被誣施行巫術　遭50村民「亂棒毆打」活活燒死

川普關稅很強硬「各國也不讓步」　BBC：市場只是一時平靜

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

快訊／不要命！彰化二水汽機車硬闖封鎖線　下秒險遭泥石吞沒

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

國際熱門新聞

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

遭2比特犬攻擊　泰拳男苦戰5分鐘驚險逃死

35歲男跳水10秒後浮起「一動不動」...當場死亡

川普：擬對進口銅課50%關稅　藥品稅率可能高達200%

川普50％銅稅衝擊美股下挫165點　台積電ADR跌0.59％

美國飛機墜毀　一家四口全罹難

新婚僅7天　妻海灘「等尪拍照」遭雷劈死

川普批被普丁「灌輸一堆廢話」　轉向挺烏克蘭：我很不高興

要換要快？2因素可能限制日圓跌勢

這次不TACO了？　川普嗆8月1日關稅日不會改變

日本惡石島「第3批」5人島外避難

河水漲至600cm　德州山洪109死1/3為孩童

更多熱門

相關新聞

為何對日韓課25%關稅　川普目的曝光

為何對日韓課25%關稅　川普目的曝光

川普政府已向14國發出第一波關稅通知函，其中對日本及南韓課徵25%的對等關稅，引發外界關注。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，華府此舉是為了「殺雞儆猴」，台灣值得借鏡。

川普很強硬「各國不讓步」　市場只是一時平靜

川普很強硬「各國不讓步」　市場只是一時平靜

普發現金周五將闖關？　朱立倫：一定要做

普發現金周五將闖關？　朱立倫：一定要做

黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

中華隊單場票開搶日期出爐

中華隊單場票開搶日期出爐

關鍵字：

美國台灣關稅半導體談判

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面