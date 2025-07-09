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刑法100條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營指控，民進黨團總召柯建銘曾說，會有《刑法100條》會伺候藍委。對此，綠委王世堅今（9日）受訪時表示，柯建銘總召上很多不同節目發表看法，可能是那樣的情境下口誤，刑法100條修正案，民進黨的這些領導人，包括陳水扁、謝長廷、蘇貞昌，連民主前輩康寧祥，也包含柯建銘總召，他也有參與，那些場景歷歷在目，柯建銘總召過去對刑法100條深惡痛絕，相信他是口誤，不可能發生的事情。

在6月23日新聞放鞭炮節目上，主持人周玉蔻詢問大罷免相關議題，柯建銘表示，被罷免後他們還有刑責在，國有國法，刑法一百條是什麼？對於周玉蔻反問，（刑法一百條）已經修掉了啊！柯建銘則表示，在立法院占領主席台、打我們的人構成殺人，刑法一百條以前是意圖，後來加了著手進行，叛國會有刑法一百條伺候、反滲透法等等，國民黨每個都拿中共的錢來選舉，死罪可免活罪難逃。

目前刑法一百條經過1992年三讀修正後明定，意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。預備犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑。

對於柯建銘說法，國民黨、藍委牛煦庭痛批，這是民主大開倒車，柯建銘想要真戒嚴？台北市長蔣萬安也批評，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法100條》的民進黨，也狠狠打臉了總統賴清德。

對於藍營說法，王世堅表示，刑法一百條，在民進黨很多先進領銜下已經廢掉，這已經是過去式了，不可能再出現刑法一百條對付任何人，這不可能，民主不會走回頭路。

王世堅指出，柯建銘有沒有講這個話我不曉得，但他沒有惡意吧？不同的節目、不同情境下，那樣的節目我不多批評，我只批評有格調的人，有格調的節目，沒有格調我是不會批評的，柯建銘總召上很多不同節目發表看法，可能是那樣的情境下口誤。

對於藍營指控，王世堅直言，不可能啦！刑法一百條修正，民進黨的這些領導人，包括陳水扁、謝長廷、蘇貞昌，連民主前輩康寧祥，也包含柯建銘總召，他也有參與，那些場景歷歷在目，柯建銘總召過去對刑法一百條深惡痛絕，整個社會團結把它廢掉，民主不可能走回頭路，相信他是口誤。不可能發生的事情。

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