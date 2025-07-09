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快訊／前彰化和美鎮長阮厚爵收賄1208萬　一審重判9年8月

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭重判9年8月。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前和美鎮長阮厚爵(現已改名)涉嫌在4年前一起祭祀公業土地案中收受1208萬元賄款，並逃漏稅301萬元，彰化地院宣判，阮男遭重判9年8月有期徒刑、褫奪公權6年，犯罪所得全數沒收。同案另有4人遭判刑，其中姚男獲緩刑4年，黃、陳2人獲判無罪。全案可上訴。

依據起訴書內容指出，阮厚爵在擔任和美鎮長期間，涉嫌於2018至2020年間，收受賴文章、陳成泉等人賄賂，護航「謝XX祭祀公業」土地派下全員證明書的核發。檢方調查發現，該祭祀公業自2005年起多次申請核發派下全員證明書遭駁回，2011年再次申請仍未果，直到2018年找上賴、陳2人協助，涉嫌透過行賄鎮長方式加速審核通過。

檢調追查發現，阮厚爵共收受1208萬餘元賄款，並涉嫌逃漏稅301萬餘元。阮男雖否認犯行，但說法與其他證人出入甚大，且金流交代不清，去年5月遭羈押禁見，11月間以600萬元交保。彰化地院審理後，依《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪重判9年，另涉逃漏稅部分判刑8月，得易科罰金。

合議庭指出，阮厚爵身為地方首長，本應廉潔自持，卻利用職務收受賄賂，嚴重破壞公務員清廉形象。犯貪污治罪條例、第五條第一項第三款之不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑9年，褫奪公權6年。未扣案的犯罪所得1208萬元沒收、又涉犯逃漏稅捐罪，判處應執行有期徒刑8月，可易科罰金。

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