德總理擬率團訪中國　上任後首次最快10月成行

▲德國總理梅爾茨最快今年10月率團出訪中國。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）計畫今年率領企業高階主管代表團出訪中國，這將是他上任以來首次踏上中國土地，最快可能在10月成行。

路透報導，梅爾茨此次訪問對於鞏固德中關係具有重要象徵意義，特別是在美中貿易摩擦持續升溫的當下。中德關係緊密，德國汽車製造商對於中國這個全球最大汽車市場的依賴程度極高。知情人士指出，「中國企業希望在德國擴大投資，梅爾茨此行可能有助於修復先前中德緊張關係。」

中德關係在前任政府時期曾陷入低潮，時任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）多次公開批評北京，甚至稱中國國家主席習近平為獨裁者，把中國定位為競爭對手。

不過雙方關係仍存在摩擦點。德國外交部8日召見中國大使，抗議中國軍方以雷射瞄準參與歐盟紅海任務的德國偵察機。梅爾茨雖然公開對中國採取強硬立場，但同時避免全面對峙，今年稍早他曾表達對中俄關係密切的憂慮，並承諾減少德國對中國的經濟依賴。

此前，中國外長王毅訪問德國，為即將舉行的歐中領導人峰會進行準備工作。習近平則呼籲梅爾茨深化雙邊合作，共同推動經濟全球化發展。