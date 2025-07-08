中國擅自啟用W121航路台灣怎反制？　涉外官員：9月在ICAO發聲

▲M503航線。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

中國民航局繼去年1月無視相關國際民航規範，片面擅自宣布修改M503、W122及W123三條航路的運作方式後，本月6日再度未事先與我國協商，逕自宣布啟用M503銜接W121航路的航線。我國外交部已表達嚴正譴責。一名涉外官員提到，3年1度的國際民航組織（ICAO）大會將在9月召開，儘管台灣並非會員國，但會藉此表達訴求，並持續和理念相近國家溝通。

根據ICAO「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調。外交部6日指出，我國民航局既然是與M503航路相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中國理應就相關變更先與我國磋商。外交部指出，然而到目前為止，中國均未主動與我國民航局協調，對我方相關要求也都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

一名涉外官員透露，在去年1月中國擅改航路運作時，我方已表達嚴正抗議，除透過駐加拿大代表曾厚仁，也請友邦、理念相近國家表達，因為這明確違反ICAO規範，ICAO必須協調有會員違反規定的處置，這不是中國第一次針對M503有所作為，「每一次發生，我們一定要表達我們的立場，相關做法跟方式是不會改變的」。

該官員提及，事實上在去年，美國、加拿大、日本、瑞典、荷蘭等國家行政部門，有超過16個國家、百名議員在公開場合為台灣發聲。我方去年也有給ICAO抗議函，而友盟面見ICAO理事會主席時，也有表達我們的訴求，「它不僅僅涉到中方片面的改變航路，而是涉及到所有人、所有旅客安全，也包括這些國家國人的生命安全」，這是需要不斷提出和強調的，也是為何台灣有理有據。

該官員指出，今年9月在加拿大蒙特婁有3年1次的ICAO大會，雖然台灣不是會員國，但會藉由該場合表達訴求，不管是希望以合理身分被納入ICAO，還是參與區域會議、活動，「我們希望被邀請參加ICAO大會」，也和理念相近國家、友邦持續溝通。

不過，他也坦言，不只是ICAO，台灣參與國際組織本身面臨很多挑戰。其中最大障礙就是2758號決議被不當解釋，「中國現在正利用不當解釋2758決議，要來阻絕台灣所有參與國際組織的機會」。

為何中國要特別提到2758號決議，並不斷在國際引用該謬論？該官員認為有2面向，首先，不只友邦，現在有很多理念相近國家都站出來，認為台灣值得且能夠、應該被納入參與聯合國體系，特別是跟安全、民生、福祉相關的國際組織，「這是被各個國家所認可的」。

該官員說，所以中方必須找到些，他認為可以打擊我們、跟其盟國一起反制台灣參與國際組織的方式，但當中方使用該操作時，也反映各國對台支持不斷上升，否則中國為何要想新方式打擊我們？

第二，涉及台灣生存，該官員指出，若台灣在國際沒有能見度、不是國際一份子，「我們沒辦法在國際發聲」，有一天當中國要合理化、矮化台灣，甚至發動大家不樂見的情況，在台海發動戰爭，就會理所當然利用這些法律論述，稱合法攻擊台灣，因為這些朋友也沒意見。因此，在2758決議這件事情上，已經看到很多國家也開始擔心該不當論述持續下去持，不僅對台灣不利，也對周邊國家，甚至整個世界不利。

該官員提到，感謝美國在聯合國安理會會議上，針對2758決議表達支持台灣、反對中方不當論述，這在過去從未發生，是美國首次針對該決議明確表達立場；也感謝日本在今年WHA大會上，針對中國特別提出2758號謬論時，日本首次使用「駁斥權（Right of Reply，又譯回覆權）」，來反駁中方不當論述。