　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國擅自啟用W121航路台灣怎反制？　涉外官員：9月在ICAO發聲

▲▼M503航線。（圖／ETtoday資料照）

▲M503航線。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

中國民航局繼去年1月無視相關國際民航規範，片面擅自宣布修改M503、W122及W123三條航路的運作方式後，本月6日再度未事先與我國協商，逕自宣布啟用M503銜接W121航路的航線。我國外交部已表達嚴正譴責。一名涉外官員提到，3年1度的國際民航組織（ICAO）大會將在9月召開，儘管台灣並非會員國，但會藉此表達訴求，並持續和理念相近國家溝通。

根據ICAO「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調。外交部6日指出，我國民航局既然是與M503航路相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中國理應就相關變更先與我國磋商。外交部指出，然而到目前為止，中國均未主動與我國民航局協調，對我方相關要求也都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

一名涉外官員透露，在去年1月中國擅改航路運作時，我方已表達嚴正抗議，除透過駐加拿大代表曾厚仁，也請友邦、理念相近國家表達，因為這明確違反ICAO規範，ICAO必須協調有會員違反規定的處置，這不是中國第一次針對M503有所作為，「每一次發生，我們一定要表達我們的立場，相關做法跟方式是不會改變的」。

該官員提及，事實上在去年，美國、加拿大、日本、瑞典、荷蘭等國家行政部門，有超過16個國家、百名議員在公開場合為台灣發聲。我方去年也有給ICAO抗議函，而友盟面見ICAO理事會主席時，也有表達我們的訴求，「它不僅僅涉到中方片面的改變航路，而是涉及到所有人、所有旅客安全，也包括這些國家國人的生命安全」，這是需要不斷提出和強調的，也是為何台灣有理有據。

該官員指出，今年9月在加拿大蒙特婁有3年1次的ICAO大會，雖然台灣不是會員國，但會藉由該場合表達訴求，不管是希望以合理身分被納入ICAO，還是參與區域會議、活動，「我們希望被邀請參加ICAO大會」，也和理念相近國家、友邦持續溝通。

不過，他也坦言，不只是ICAO，台灣參與國際組織本身面臨很多挑戰。其中最大障礙就是2758號決議被不當解釋，「中國現在正利用不當解釋2758決議，要來阻絕台灣所有參與國際組織的機會」。

為何中國要特別提到2758號決議，並不斷在國際引用該謬論？該官員認為有2面向，首先，不只友邦，現在有很多理念相近國家都站出來，認為台灣值得且能夠、應該被納入參與聯合國體系，特別是跟安全、民生、福祉相關的國際組織，「這是被各個國家所認可的」。

該官員說，所以中方必須找到些，他認為可以打擊我們、跟其盟國一起反制台灣參與國際組織的方式，但當中方使用該操作時，也反映各國對台支持不斷上升，否則中國為何要想新方式打擊我們？

第二，涉及台灣生存，該官員指出，若台灣在國際沒有能見度、不是國際一份子，「我們沒辦法在國際發聲」，有一天當中國要合理化、矮化台灣，甚至發動大家不樂見的情況，在台海發動戰爭，就會理所當然利用這些法律論述，稱合法攻擊台灣，因為這些朋友也沒意見。因此，在2758決議這件事情上，已經看到很多國家也開始擔心該不當論述持續下去持，不僅對台灣不利，也對周邊國家，甚至整個世界不利。

該官員提到，感謝美國在聯合國安理會會議上，針對2758決議表達支持台灣、反對中方不當論述，這在過去從未發生，是美國首次針對該決議明確表達立場；也感謝日本在今年WHA大會上，針對中國特別提出2758號謬論時，日本首次使用「駁斥權（Right of Reply，又譯回覆權）」，來反駁中方不當論述。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
勇消吳恩碩救人溺水「遭壓湖底」　醫師：打35強心針仍宣告不治
黃敏惠重摔倒地「安全帽噴飛」
嘉義市「百人排隊」等垃圾車！夜間人山人海
快訊／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」
屏東光電浮台遭批漂散　經濟部澄清：是海上「抗風浪測試」
勇消救人溺斃！侯友宜說兩次「戲水違規」：會有專案小組調查
彰化大淹水！王惠美臉書出現「大批咕嚕咕嚕民眾」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中國擅自啟用W121航路台灣怎反制？　涉外官員：9月在ICAO發聲

勇消救援遇水庫放水釀死亡意外？　翡翠水庫管理局發聲澄清

黃敏惠勘災重摔「安全帽噴飛」手紅腫　報平安：還好屁股有肉

屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

丹娜絲重創佳冬海上光電　柯志恩：1.3億補助不堪一擊全淪海廢

史上最長漢光實兵明登場！　國軍打預防針：任何突發都視為訓練環節

日學者預測罷免勝敗關鍵　綠委：決定權在公民

台灣未列川普首批關稅　黃國昌批黑箱談判：無從評論

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

旭東太陽能浮台釀屏東海洋浩劫　黃國昌質疑：沒人要出來負責

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

中國擅自啟用W121航路台灣怎反制？　涉外官員：9月在ICAO發聲

勇消救援遇水庫放水釀死亡意外？　翡翠水庫管理局發聲澄清

黃敏惠勘災重摔「安全帽噴飛」手紅腫　報平安：還好屁股有肉

屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

丹娜絲重創佳冬海上光電　柯志恩：1.3億補助不堪一擊全淪海廢

史上最長漢光實兵明登場！　國軍打預防針：任何突發都視為訓練環節

日學者預測罷免勝敗關鍵　綠委：決定權在公民

台灣未列川普首批關稅　黃國昌批黑箱談判：無從評論

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

旭東太陽能浮台釀屏東海洋浩劫　黃國昌質疑：沒人要出來負責

日本最美女雙將拆夥！才剛在奧運奪銅

板橋黃石市場全新亮相　侯友宜：傳承新北市場文化

李東洺飆6K寫最長局數　悍將與龍隊7局仍1比1僵持

勇消吳恩碩救人溺水「遭壓湖底」　醫師：打35強心針仍宣告不治

新北板橋再添2座立體停車場　智慧化設計紓解停車痛點

《原2》冠軍團F.F.O一出道就接代言！　自爆私下收藏癖好

台男日本偷拍25歲妹裙底　被警方當場逮捕：衝動了

新北開放免費造林苗木申請　攜手打造永續低碳城市

快訊／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」

嘉義市「百人排隊」等垃圾車！夜間人山人海　警方出動管制

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

政治熱門新聞

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

全台11縣市出動救嘉義　黃敏惠災區擁抱陳其邁

丹娜絲襲屏東！周春米「北歐線上勘災」遭轟

賴清德、談判團隊深夜視訊50分鐘　下令4核心任務爭取合理關稅

屏縣府曝周春米：越洋下令「海上浮台48小時移除」

教育部次長爆假公濟私　出訪帛琉私帶妻直擊

首波沒台灣別緊張！14國「幾乎回4月稅率」　官員：談判團隊持續磋商

四叉貓社群全復活！滿血回歸喊：天都不收我

快訊／丹娜絲颱風一走就接著來　今上午20架次共機出海擾台

台灣不在川普首波關稅名單　吳思瑤這樣看

媒體人嗆：土城男「無保請回」隔天奪2命　刊司法官照片羈押禁見？

批賴清德「嚴重誤導國際視聽」　 藍委投書美媒全文曝光

勇消救援遇水庫放水釀死亡意外？　翡翠水庫管理局發聲澄清

更多熱門

相關新聞

川普對等關稅開獎非終局！台灣卡關農業紅線？　預估落在15～20%區間

川普對等關稅開獎非終局！台灣卡關農業紅線？　預估落在15～20%區間

昨晚對等關稅開獎不是最後得獎結果，這些反而是川老大覺得還要談判的國家清單。對這些國家來說，現在就是進入談判的下半場。真的確定的是一百多領到10%稅率的國家，那個還沒有公布。

中經院院長拋川普關稅6大重點　「台灣處在尷尬中」

中經院院長拋川普關稅6大重點　「台灣處在尷尬中」

關稅戰趕出貨！6月出口533.2億美元破紀錄　對美出口也創新高

關稅戰趕出貨！6月出口533.2億美元破紀錄　對美出口也創新高

川普8/1起對14國加徵關稅　陸外交部：沒贏家！

川普8/1起對14國加徵關稅　陸外交部：沒贏家！

林佳龍：總統直選確立兩岸對等存在互不隸屬

林佳龍：總統直選確立兩岸對等存在互不隸屬

關鍵字：

ICAOM503W121外交部台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

李珠珢剪掉長髮！「俏麗短髮」造型曝

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

最新預測！　有利颱風生成時間曝

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面