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16歲少年當車手…沒拿到報酬就被逮　法官判父要連帶賠1千萬

▲▼絕望,失落,難過,霸凌,失業,痛苦,失敗,男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓少年當車手，連累父親要連帶賠償1千萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名王姓經理上網看到股票投資廣告，連絡後對方聲稱「代為投資、穩賺不賠」，王男信以為真，準備1千萬現金，由詐團指派16歲黃姓少年到王男家收款。王男事後發現受騙，將黃姓少年和少年父親告上法院，黃姓少年雖辯稱錢早就被拿走，他連報酬都沒拿到。不過法官認為黃姓少年的說詞，不影響他必須賠償的責任，判黃姓少年和黃父需連帶賠償1千萬元。

判決指出，王男於2023年4月20日，在Youtube網站看到詐團投放的股票投資廣告，加LINE後有專人向他推銷股票，聲稱由他們代為操作投資「穩賺不賠」，王男信以為真，在7月11日依詐團指示準備1千萬元現金，由詐團指派同月剛加入詐團行列的黃姓少年，要少年假冒「任遠投資公司」外務專員「賴書應」，到王男住處收取款項。

王男給了錢後發現遭詐騙，憤而將黃姓少年告上法院求償1000萬，又因黃姓少年當時年僅16歲，王男也向黃姓少年的父親連帶求償。

庭審時，黃父沒有出庭，也沒有提出書狀作何聲明或陳述。黃姓少年則辯稱，他到王男家收款時，並沒有當場點算現鈔，不能確定他收款1千萬元，何況款項事後被他人強奪一空，他並未拿到任何報酬。

不過法官認為，黃姓少年在偵、審程序時，就坦承擔任詐欺集團車手，為詐團詐騙王男1千萬元，也因此量刑確定，現在翻供辯稱不知收款確實金額，只是卸責之詞，不足採信，既然黃姓少年犯行既遂，就和這筆款項是否被拿走、他有沒拿到報酬無關。

法官指出，民法規定「連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付」，黃姓少年與詐團既對王男的損失需負連帶賠償責任，王男自然能對黃姓少年單獨求償全部損害1千萬元，不過因為黃男犯案時未成年，判黃父應連帶賠償1千萬元。可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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