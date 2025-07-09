她承認手寫「親親我」字條給人夫　正宮求償80萬僅獲賠5萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女子小美（化名）發生婚外情，兩人不僅做出牽手、親吻等親密行為，還互傳打情罵俏及性暗示的訊息，小美甚至手寫字條給阿強，內容包含「親愛的老公」、「記得抱抱我、親親我」等等，讓她無法接受，憤而決定提告求償80萬元。不過，台南地院法官審理之後，僅判小美應賠償人妻5萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿強與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍與阿強做出牽手、擁抱、親吻、一同乘車等行為，兩人不僅互傳打情罵俏及性暗示訊息，互稱「老公、老婆」，甚至長期同居，小美還手寫字條給阿強，內容包含「親愛的老公」、「記得抱抱我、親親我」、「愛您哦」等等。

人妻表示，她和阿強自2024年7月起就沒有同住，阿強卻可以在半夜手持鑰匙進入小美的住所，直到隔天清晨才離開，上述行為顯然已經侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償80萬元。

小美則辯稱，她確實寫過字條，也知道阿強已婚，但兩人沒有同居，也沒有做出任何親密舉動，2024年7、8月間她因為有搬家需求，所以請阿強來幫忙，當時阿強居無定所，才會在她家借住一晚，之後阿強就自行在外租屋居住了。

台南地院法官認為，從小美寫給阿強的字條看來，兩人的互動確實超越一般朋友之間的社交行為範疇；但人妻主張兩人曾牽手、擁抱、親吻、一同乘車、互傳打情罵俏及性暗示訊息、長期同居的部分，經檢視相關證據影片，都無法證實他們有做出這些踰矩行為，最終僅判小美應賠償人妻5萬元較為適當，全案仍可上訴。