妻照顧住院夫意外抓包外遇　他挨告竟甩鍋給爸！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）2021年11月間因病住院，沒想到竟被妻子A女發現婚外情的鐵證，並在質問中坦承外遇；然而，阿強挨告之後，卻改口聲稱回覆A女質問的人是父親。桃園地院法官審理之後，沒有採信阿強的說詞，並判他應賠償A女15萬元較為適當。

▲A女在阿強住院期間，意外發現他外遇的證據。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，目前她已經與阿強離婚，但在婚姻關係存續期間，阿強於2021年11月因病住院，她前往醫院幫忙照料，卻意外發現阿強手機內與小三的曖昧對話紀錄；後來她透過LINE質問阿強，阿強坦承與小三相處大約7天，「當初心情亂糟糟才出錯」、「我錯了」。

A女認為，阿強在兩人尚未離婚之前，就與女性友人發展出超友誼的關係，甚至可能發生過性行為，憤而決定對阿強提告求償60萬元。

阿強則辯稱，他和該名女性友人僅有債權債務關係，沒有發生婚外情或性行為，至於A女收到的回覆，其實是父親擅自使用他的手機傳送訊息，都是不實內容，根本無法證明他有做出任何侵害配偶權的行為。

不過，桃園地院法官認為，這份對話紀錄在夫妻倆打離婚官司時，A女就已經提出來當作證據資料使用，阿強當時完全沒有提到「父親擅自回覆訊息」這件事情，如今卻突然改口，他的說詞是否可信，顯然有疑。

法官認為，阿強與女性友人的互動相當親暱，雖然無法證明是否曾發生性行為，但兩人的關係已達到男女情感往來的程度，確實侵害到A女的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判阿強應賠償A女15萬元較為適當，全案仍可上訴。