　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻照顧住院夫意外抓包外遇　他挨告竟甩鍋給爸！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）2021年11月間因病住院，沒想到竟被妻子A女發現婚外情的鐵證，並在質問中坦承外遇；然而，阿強挨告之後，卻改口聲稱回覆A女質問的人是父親。桃園地院法官審理之後，沒有採信阿強的說詞，並判他應賠償A女15萬元較為適當。

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲A女在阿強住院期間，意外發現他外遇的證據。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，目前她已經與阿強離婚，但在婚姻關係存續期間，阿強於2021年11月因病住院，她前往醫院幫忙照料，卻意外發現阿強手機內與小三的曖昧對話紀錄；後來她透過LINE質問阿強，阿強坦承與小三相處大約7天，「當初心情亂糟糟才出錯」、「我錯了」。

A女認為，阿強在兩人尚未離婚之前，就與女性友人發展出超友誼的關係，甚至可能發生過性行為，憤而決定對阿強提告求償60萬元。

阿強則辯稱，他和該名女性友人僅有債權債務關係，沒有發生婚外情或性行為，至於A女收到的回覆，其實是父親擅自使用他的手機傳送訊息，都是不實內容，根本無法證明他有做出任何侵害配偶權的行為。

不過，桃園地院法官認為，這份對話紀錄在夫妻倆打離婚官司時，A女就已經提出來當作證據資料使用，阿強當時完全沒有提到「父親擅自回覆訊息」這件事情，如今卻突然改口，他的說詞是否可信，顯然有疑。

法官認為，阿強與女性友人的互動相當親暱，雖然無法證明是否曾發生性行為，但兩人的關係已達到男女情感往來的程度，確實侵害到A女的配偶權，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判阿強應賠償A女15萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝
快訊／豐原5口命案「美容師同學」詐欺罪移送　複訊後限居
日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人
丹娜絲上看中颱　民間氣象粉專：強度持續增強
末日預言吸近萬人看直播　小編37字霸氣喊話：不要倒數
快訊／丹娜絲外圍環流影響　1縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻照顧住院夫意外抓包外遇　他挨告竟甩鍋給爸！下場曝光

快訊／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送　複訊後限居

竹東警上班時間到護膚店按摩　被自己人臨檢盤查

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

快訊／肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

高大成曝詐團「月入十萬」騙術：這類人最容易上當

快訊／國道3號小貨車翻覆！男駕駛被救出「無呼吸心跳」車流回堵中

台中五口命案時間軸！父女「最後上線時間」同天斷線　跨月當晚恐出事

BMW猛撞迴轉兄弟車　限速60他飆160...車變廢鐵只獲賠30%

爺殺孫！阿嬤指認雙屍「雨中大哭」走不穩　男嬰將解剖查死因

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【奪命機牙】台南堆高機橫越馬路！ 外送女騎士猛撞機牙亡

陶晶瑩出席Lily畫展 曝小S近況「狀態很好」

妻照顧住院夫意外抓包外遇　他挨告竟甩鍋給爸！下場曝光

快訊／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送　複訊後限居

竹東警上班時間到護膚店按摩　被自己人臨檢盤查

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

快訊／肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

高大成曝詐團「月入十萬」騙術：這類人最容易上當

快訊／國道3號小貨車翻覆！男駕駛被救出「無呼吸心跳」車流回堵中

台中五口命案時間軸！父女「最後上線時間」同天斷線　跨月當晚恐出事

BMW猛撞迴轉兄弟車　限速60他飆160...車變廢鐵只獲賠30%

爺殺孫！阿嬤指認雙屍「雨中大哭」走不穩　男嬰將解剖查死因

快訊／丹娜絲海警！　玉山國家公園宣布關閉

WINNER宋旻浩出車禍！　「搭計程車遇事故」送醫檢查

澤倫斯基與川普通話　曝對話「具建設性」！談論國防生產合作

快訊／颱風「丹娜絲」海上警報發布　首波警戒範圍曝

妻照顧住院夫意外抓包外遇　他挨告竟甩鍋給爸！下場曝光

快訊／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送　複訊後限居

減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　好脂肪食物也在內

海馬士火箭飛彈連正式成軍　顧立雄：陸軍具備遠程精準打擊能力

60天臨時停火方案曝！哈瑪斯「釋出善意」　川普稱以色列答應

鄭明典：丹娜絲帶有大量水氣！　是很需要提防的颱風

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

社會熱門新聞

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

高大成曝詐團騙術：這類人最容易上當

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

五口命案時間軸曝！父女「上線時間」同天斷線

24歲女邀摩鐵歡唱　他開心赴約卻打斷腿真相曝

加群組被坑小吃攤父女抵押4房　背債3500萬

獨／撿回收價32電鍋送人　清潔隊員貪污重罪起訴

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

即／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送

更多熱門

相關新聞

24歲女邀摩鐵歡唱　他開心赴約卻打斷腿真相曝

24歲女邀摩鐵歡唱　他開心赴約卻打斷腿真相曝

桃園市林姓男子於2022年2月找來曾姓前妻出面設計仙人跳，邀集吳姓男子到桃園區某汽車旅館唱歌，吳男進入房間慘遭林男與盧姓男子持甩棍痛毆，導致多處受傷與左小腿骨折，林男恫嚇「不知道曾女是我女朋友嗎」，恐嚇吳拿15萬元擺平，盧則搶走其錢包等財物，事後還要吳男媽媽拿錢贖人；桃園地院今（4）日宣判，被告曾女與林男犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪分別判處有期徒刑8年2月、8年6月，本案仍可上訴，同案被告盧姓男子則開庭未到案依法拘提中。

色男找少女性交易「每次1萬」還偷拍

色男找少女性交易「每次1萬」還偷拍

我的嘴離不開男人X棒！小王「子孫流出」爽喊療癒

我的嘴離不開男人X棒！小王「子孫流出」爽喊療癒

罵老闆娘「笨女人」　桃園女要賠3萬元

罵老闆娘「笨女人」　桃園女要賠3萬元

台中人妻偷吃猛男！傳訊求歡：還想被你…

台中人妻偷吃猛男！傳訊求歡：還想被你…

關鍵字：

桃園地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

準颱丹娜絲暴風圈侵襲機率　12縣市破6成

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

龍樹諒親揭真相：書腰預言不是我寫的

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

飛日本航班「機上空蕩蕩」空姐愣！貴賓室也沒人

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面