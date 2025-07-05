　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2張提款卡交詐團挨告　她「零社交」獲判無罪！法院認證易被騙

記者黃翊婷／綜合報導

女子阿秀（化名）去年8月間將自己名下的2個金融帳戶提款卡、密碼交給詐騙集團使用，導致4人遭騙錢共計12萬餘元，因而挨告。不過，台南地院法官審理之後發現，阿秀平時忙於工作養家，幾乎沒有與人社交，甚至還曾遭詐團騙錢，對詐騙訊息的警覺性確實低於常人，最終認定檢方證據不足，裁定阿秀無罪。

▲▼女性,性侵,暴力,崩潰,受害。（示意圖／達志影像）

▲阿秀想要辦理貸款，沒想到卻誤入詐團陷阱。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

檢方表示，阿秀在2024年8月17日透過超商交貨便服務，將自己名下的2個金融帳戶提款卡寄給真實身分不明的「李先生」，隔天再用LINE傳訊息給對方，並告知提款卡的密碼；詐團取得阿秀的帳戶之後，隨即在網路上假扮買家，分別向4名賣家詐財，總計得手12萬餘元。

後來受害者們發現被騙，決定報警並提告。阿秀很快便被檢警循線查獲，但她表示，當時她想辦理貸款，李先生卻說帳戶遭到凍結，必須交付提款卡給風控局才能解凍，她這才將提款卡和密碼交給對方，她平時忙於工作養家，幾乎沒有社交，對詐騙訊息的警覺性比較低。

台南地院法官表示，經檢視阿秀和李先生的LINE對話紀錄，發現她確實是為了取得貸款，才會誤信李先生的「帳戶遭凍結」說詞，進而交出提款卡和密碼，在對話過程中，她對李先生的說詞毫無懷疑，加上她在案發期間還被其他詐團騙錢，可見她對詐騙訊息的警惕性確實不足。

法官指出，檢方現有的證據尚無法證明阿秀有幫助詐團詐財、洗錢的意圖，最終因證據不足，裁定阿秀無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普證實：已簽好12份關稅通知信　7日寄出
快訊／台中5死命案「關鍵證人」出現了！
快訊／《驚奇4超人》男星癌逝　享年56歲
飛彈炸市區！伊朗路口「多車空中翻轉」畫面曝光
快訊／台鐵浮洲站旅客落軌　部分列車延誤
大災難預言翻車？日本氣象廳怒斥「胡說八道」：地震只是剛好猜中
幕後／大罷免冷卻「保底剩4席」　藍醞釀「大報仇」、綠拚五五波
再噴金句「罷免原來發神經」　韓國瑜直言：真的瘋了
最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai不忍了嗆：丟回台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑恍神釀禍！高雄轎車自撞路樹...保險桿飛30米　車頭「不見了」

大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

師不滿被分手「開槍打女友」判刑7年半　法官憂他輕生繼續羈押

快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

警車大迴轉擊落機車「下巴掉了」騎士雷殘受傷　不講武德畫面曝

嗆法警「你是不是防彈的」　莽男秒加一罪！代價拘役50日

騎士自摔遭休旅車輾過「多處骨折」民眾揮手救人　驚悚畫面曝光

被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬　阿北這次不上當了

快訊／台東垃圾掩埋場大火！大量廢棄物燃燒　面積約400平方公尺

2張提款卡交詐團挨告　她「零社交」獲判無罪！法院認證易被騙

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【奪命機牙】台南堆高機橫越馬路！ 外送女騎士猛撞機牙亡

疑恍神釀禍！高雄轎車自撞路樹...保險桿飛30米　車頭「不見了」

大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

師不滿被分手「開槍打女友」判刑7年半　法官憂他輕生繼續羈押

快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

警車大迴轉擊落機車「下巴掉了」騎士雷殘受傷　不講武德畫面曝

嗆法警「你是不是防彈的」　莽男秒加一罪！代價拘役50日

騎士自摔遭休旅車輾過「多處骨折」民眾揮手救人　驚悚畫面曝光

被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬　阿北這次不上當了

快訊／台東垃圾掩埋場大火！大量廢棄物燃燒　面積約400平方公尺

2張提款卡交詐團挨告　她「零社交」獲判無罪！法院認證易被騙

疑恍神釀禍！高雄轎車自撞路樹...保險桿飛30米　車頭「不見了」

大樓養羊房客縱火釀6死！法院判賠600萬　囤物女房東也要賠

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

頑童MJ116全員格紋英倫風帥照曝光！談創作「並沒有想跟上時代」

丹娜絲來襲！2025屏東海口祭7/5~6日活動全面取消

師不滿被分手「開槍打女友」判刑7年半　法官憂他輕生繼續羈押

快訊／川普證實：已簽好12份關稅通知信　預計7日寄出

御私藏聯名高雄炸雞店開賣「2款超值套餐」　每日限量各100份

《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

快訊／5死命案出現「關鍵證人」　年輕女也遭張同學牽線代購黃金

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

社會熱門新聞

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

即／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送

媽載兒深夜自撞　苗栗女慘死9歲兒搶救中

獨／撿回收價32電鍋送人　清潔隊員貪污重罪起訴

高大成曝詐團騙術：這類人最容易上當

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

24歲女邀摩鐵歡唱　他開心赴約卻打斷腿真相曝

更多熱門

相關新聞

驚覺被詐「先做3件事」！律師：活著就有希望

驚覺被詐「先做3件事」！律師：活著就有希望

台中豐原一家五口疑因投資詐騙與債務壓力輕生的新聞，引發社會震撼。律師蘇家宏看到新聞後感嘆沉重，特別在粉專發文，呼籲「你不是沒有路走！」他細數若遭遇詐騙或債務問題的幾個自救方法，強調「有債務不代表沒尊嚴，有法律，就有保護你的力量。」

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

豐原1家5口遭詐輕生　黃珊珊嘆打詐無力：政府真有決心保護人民？

豐原1家5口遭詐輕生　黃珊珊嘆打詐無力：政府真有決心保護人民？

工程師同時任職多家矽谷新創遭踢爆

工程師同時任職多家矽谷新創遭踢爆

愛妻一家5口被詐騙逼死！空軍女婿悲赴靈堂椎心弔唁

愛妻一家5口被詐騙逼死！空軍女婿悲赴靈堂椎心弔唁

關鍵字：

台南地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面