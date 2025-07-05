2張提款卡交詐團挨告　她「零社交」獲判無罪！法院認證易被騙

記者黃翊婷／綜合報導

女子阿秀（化名）去年8月間將自己名下的2個金融帳戶提款卡、密碼交給詐騙集團使用，導致4人遭騙錢共計12萬餘元，因而挨告。不過，台南地院法官審理之後發現，阿秀平時忙於工作養家，幾乎沒有與人社交，甚至還曾遭詐團騙錢，對詐騙訊息的警覺性確實低於常人，最終認定檢方證據不足，裁定阿秀無罪。

▲阿秀想要辦理貸款，沒想到卻誤入詐團陷阱。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

檢方表示，阿秀在2024年8月17日透過超商交貨便服務，將自己名下的2個金融帳戶提款卡寄給真實身分不明的「李先生」，隔天再用LINE傳訊息給對方，並告知提款卡的密碼；詐團取得阿秀的帳戶之後，隨即在網路上假扮買家，分別向4名賣家詐財，總計得手12萬餘元。

後來受害者們發現被騙，決定報警並提告。阿秀很快便被檢警循線查獲，但她表示，當時她想辦理貸款，李先生卻說帳戶遭到凍結，必須交付提款卡給風控局才能解凍，她這才將提款卡和密碼交給對方，她平時忙於工作養家，幾乎沒有社交，對詐騙訊息的警覺性比較低。

台南地院法官表示，經檢視阿秀和李先生的LINE對話紀錄，發現她確實是為了取得貸款，才會誤信李先生的「帳戶遭凍結」說詞，進而交出提款卡和密碼，在對話過程中，她對李先生的說詞毫無懷疑，加上她在案發期間還被其他詐團騙錢，可見她對詐騙訊息的警惕性確實不足。

法官指出，檢方現有的證據尚無法證明阿秀有幫助詐團詐財、洗錢的意圖，最終因證據不足，裁定阿秀無罪，全案仍可上訴。