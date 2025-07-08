尪外遇離家和小三同居　妻超過2年才提告「1關鍵」獲賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻不滿丈夫阿哲（化名）與小花（化名）發生婚外情，甚至離家另築愛巢，憤而決定對小花提告求償50萬元。雖然人妻從知曉丈夫外遇到提告已經超過2年，但由於阿哲和小花至今仍同居中，人妻的損害賠償請求權是隨著損害不斷漸次發生，最終台中地院法官仍判小花應賠償人妻30萬元較為適當。

▲阿哲外遇小花，竟拋下妻子，離家跑去和小花同居。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她與丈夫阿哲的婚姻關係目前仍存續中，自結婚以來，夫妻倆的手機就都沒有設置密碼，雙方均可隨意瀏覽，沒想到2023年3月間她意外在手機中發現丈夫外遇的證據，同年11月丈夫就開始夜不歸宿，2024年4月甚至直接離家出走，至今音訊全無，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償50萬元。

小花則辯稱，阿哲早就想離婚了，她是從2022年11月起開始與阿哲同居，人妻早在2023年1月就得知此事，卻直到2025年2月才提告，顯然已經超過2年的損害賠償請求權時效。

不過，台中地院法官認為，依法規定，因侵權行為所生的損害賠償請求權，自請求權人知道有損害及賠償義務人時起，2年內不行使而消滅；但如果侵權行為是持續發生，導致損害結果不斷出現，被害人的損害賠償請求權，應當隨著損害不斷漸次發生。

法官表示，小花承認目前仍與阿哲同居中，而阿哲尚未離婚，人妻雖然是在今年2月才提告，距離知道阿哲外遇已經超過2年，然而，依據上述說明，人妻仍可以針對兩人今年2月以後的侵權行為進行求償，這部分並未超過時效，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素後，最終判小花應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。