每天工作1小時月領3萬？房仲斜槓淪詐團幫手　下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

房仲小清（化名）被指控將2個銀行帳戶的網銀帳密交給詐騙集團使用，導致3名受害者遭騙錢，損失154萬元。雖然小清聲稱是為了找兼職工作誤入詐團陷阱，但台南地院法官認為，小清沒有虛擬貨幣相關工作經驗，沒經過面試、工作能力審查，僅提供帳戶資料，每日工作1小時，月薪就有3萬元，怎麼想都不合理，最終仍依法判處他有期徒刑6個月，併科罰金5萬元。

▲小清聲稱自己是為了找兼職工作，才會誤入詐團陷阱。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清今年1月間將自己名下2個銀行帳戶的網銀帳密、虛擬貨幣交易所的帳密，通通交給詐團使用；詐團成員隨即透過邀約投資、假扮親友借錢等方式，向3名受害者施詐，成功騙得154萬元。

事跡敗露後，小清被受害者們一狀告上法院，但他辯稱，自己是為了兼差找工作才會被騙，過程中曾與對方交涉7天，以為是正常的兼職工作，於是配合把網銀帳密交出，但大約10天之後，他發現無法聯繫上對方，驚覺不對勁，當下立刻凍結虛擬帳戶、更改網銀密碼，隨後前往銀行辦理銷戶，盡力阻止帳戶遭詐團違法利用，他真的沒有幫助詐團的意思。

不過，台南地院法官認為，小清已是中年人，擁有一定的學經歷，並非懵懂無知或初入社會的無經驗之人，應當知道詐團慣用的手法，況且合法、正當的公司根本不會向無關人士徵求帳戶來使用，這是常識。

法官表示，小清自己也承認沒有虛擬貨幣的相關工作經驗，卻在未經過面試、工作能力審查等相關程序之下，僅被要求提供帳戶資料，每日只需工作1小時，就能拿到月薪3萬元，這顯然不合常理。

最終，法官沒有採信小清的說詞，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處他有期徒刑6個月，併科罰金5萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役50日，全案仍可上訴。