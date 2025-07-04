他幫詐團面交取款60萬「1天賺2千」　代價要關10個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）加入詐團從事面交取款工作，一天的報酬為2000元，去年10月間他依照詐團指示，向受害者收取60萬元款項；後來受害者發現被騙，立刻報警處理。台南地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿輝有期徒刑10個月。

▲阿輝協助詐團向受害者當面收款，一天可賺2000元，下場卻要關10個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該詐團的成員自去年7月起，以操作投資APP即可獲利等話術，誘使受害者落入陷阱，答應面交60萬元投資款項；隨後，詐團成員偽造某公司的收據和工作證，再指示阿輝自行列印，然後在約定時間前往指定地點與受害者碰面。

阿輝到場之後，先向受害者展示工作證，佯裝成公司收款人員，成功取得60萬元款項後，再把假的收據交給對方。事後，受害者發現被騙，立刻報警處理，警方很快便循線找上阿輝。

對於上述犯行，阿輝均坦承不諱，並供稱幫該詐團做事一天可以拿到2000元報酬。

台南地院法官認為，阿輝不思透過正當管道賺錢，反而加入詐團協助面交取款，再把贓款交給上手，製造金流斷點，增加檢警查緝詐團的困難，考量到他已經坦承犯行，也與受害者達成調解並當庭賠償4000元（餘款部分採分期付款），最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。