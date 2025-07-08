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快訊／當街殘殺土城姊妹！家暴男「有哭沒淚」　法院裁准羈押

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲謝男遭新北檢聲押禁見。（圖／記者陸運陞攝，下同）

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市土城區明德路二段7日發生殺人案！一名有家暴前科的謝姓男子當街殺死張姓妻子、小姨子，隨後駕車逃逸，想返回位於屏東的老家，但疑似因發現已遭警方鎖定，遂前往彰化伸港派出所稱要投案，遭押返土城分局，7日下午準備製作筆錄時，謝男情緒崩潰大哭，卻未見臉上出現淚水，還高喊自己有精神病，警方8日結束筆錄後，將人移送至新北地檢署，經新北檢複訊過後，檢方依照殺人罪向法院聲請羈押謝男，稍早新北地院認為犯罪嫌疑重大，裁准羈押禁見。

經法官訊問後，認為謝男涉犯刑法第271條第1項之殺人罪、家庭暴力防治法第61條第1項第1款之違反保護令罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之重罪，有事實足認為有逃亡、串證、滅證及反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，今晚裁定羈押，並禁止接見通信。

據了解， 46歲謝男與42歲張姓妻子結婚11年，婚後育有2女，由於謝男曾有多次對妻子施暴的記錄，張女於5月17日申請保護令，社會局因此介入處理，通常保護令則於6月25日核發，夫妻分居中。

案發前一晚謝男前往張女住處搬東西，雙方再度爆發糾紛，張女遂報警處理，員警獲報後，為張姓妻子聲請緊急保護令，並將謝男帶回、要求其搬離，並依照違反家暴保護令將謝男移送新北地檢署偵辦，但因情節輕微，謝男訊後獲無保請回。

而案發當天早上10時，謝男與妻子才分別赴板橋家事庭，為了先前的通常保護令開庭，雙方在法院進行隔離庭訊，約半小時後結束庭訊，他疑似一路尾隨妻子返回住所，見妻子與小姨子騎車外出後，駕車從後方加速猛撞，先將2人撞倒在地，接著不發一語下車，持鐵鋁棒、料理刀先攻擊小姨子，張姓妻子見狀上前試圖推開謝男，但慘遭謝男持刀砍殺，釀成雙亡慘劇。

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