以為保護令下來就安全？　律師曝真實狀況：先準備好最重要

記者黃翊婷／綜合報導

有家暴前科的謝姓男子7日當街殺死張姓妻子和小姨子，引發社會關注，連帶也掀起大眾對於保護令是否有效的討論。律師林智群直言，「很多人對法律都有不切實際的期待跟想法，以為保護令下來後，對方就要遵守，自己就安全了。實際情況根本不是這樣的！」他建議被害人準備一條退路或一個避難所，自己先做好準備才是最重要的。

▲圖為謝男先前被押返土城警分局的畫面。（圖／記者陳以昇攝）

46歲謝男有多次家暴紀錄，張姓妻子雖然已經獲得保護令，他仍無視規定，並於7日上午11時許開車撞倒妻子和小姨子，然後當街持刀殺死兩人，隨後駕車逃逸，意圖返回位於屏東的老家，但疑似遭到警方鎖定，最後他前往彰化伸港派出所表明要投案。

▲死者家屬在事故現場悲慟招魂。（圖／記者黃彥傑翻攝）

這起事件引發社會大眾關注，也掀起不少人對於保護令是否有效的討論。對此，律師林智群9日在臉書發文表示，「很多人對法律都有不切實際的期待跟想法，以為保護令下來後，對方就要遵守，自己就安全了。實際情況根本不是這樣的！」之前已經發生過很多案例，保護令一下來，對方就找上門傷害被害人，「就跟侏羅紀公園一樣，軍隊跟警察，永遠是在最後才出現，你九死一生的時候，他們還在路上。」

林智群呼籲，被害人不要過度期待警察，也不要期待對方會遵守保護令的規定，自己先做好準備才是最重要的，「雖然保護令要求對方搬離，不能接近被害人300至500公尺，但我還是建議被害人準備一個退路，一個避難所，對方找不到你的地方。」當然，對方也有可能跑到被害人的上班地點鬧事，但至少辦公室有其他人、保全可以協助，對方一出現就算違反保護令，「保全、同事擋一下，警察就來抓人了」。

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