川普擬供更多軍援　澤倫斯基：已下令針對防空加強與美聯繫

▲川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布將提供更多武器支援烏克蘭之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日表示，已指示國防部門與美方加強聯繫，優先推動防空合作，強化對俄軍侵略的防禦能力。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基在每日例行演說中表示，「我已經指示烏克蘭國防部長和參謀總長，加強與美方的所有聯繫。」他強調，烏方目前已獲得所需的政治表態與決策支援，下一步就是加快落實行動，尤其在防空領域上。

川普7日宣布，美國將進一步運送防禦性武器至烏克蘭，以協助該國抵禦俄羅斯的持續進攻。此舉被視為美國對基輔提供更具體援助的一部分。

澤倫斯基指出，當前軍援重點在於「防空與其他美方補給項目」，他強調，「這些極為重要的武器交付，代表的是拯救生命、保護城市與村莊。」他並預告，烏美雙方在軍援與協調方面的聯繫「很快就會有成果」，同時也透露，烏方正準備召開新一輪軍事與政治高層會議。記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布將提供更多武器支援烏克蘭之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日表示，已指示國防部門與美方加強聯繫，優先推動防空合作，強化對俄軍侵略的防禦能力。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基在每日例行演說中表示，「我已經指示烏克蘭國防部長和參謀總長，加強與美方的所有聯繫。」他強調，烏方目前已獲得所需的政治表態與決策支援，下一步就是加快落實行動，尤其在防空領域上。

川普7日宣布，美國將進一步運送防禦性武器至烏克蘭，以協助該國抵禦俄羅斯的持續進攻。此舉被視為美國對基輔提供更具體援助的一部分。

澤倫斯基指出，當前軍援重點在於「防空與其他美方補給項目」，他強調，「這些極為重要的武器交付，代表的是拯救生命、保護城市與村莊。」他並預告，烏美雙方在軍援與協調方面的聯繫「很快就會有成果」，同時也透露，烏方正準備召開新一輪軍事與政治高層會議。