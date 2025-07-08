勇消吳恩碩身亡！消防四大隊換「一盞蠟燭」大頭貼　友人哀慟告別

▲消防人員前往搜救，船艇卻不慎翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陳以昇、陸運陞、柯振中／新北報導

新北市新店區8日溺水意外造成2人死亡、2名警消搶救中，消息震驚社會全台。事故發生以後，新北市消防局第四大隊的臉書粉專，將大頭照換成「黑暗中的一盞蠟燭」，貼文下方也有大量親友哀慟留言，向已故的警消吳恩碩道別。

根據調查，58歲陳姓男子與朋友到新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP，怎料下午4點多突然消失，與外界失去聯繫，嚇得同行的友人趕緊報警處理。

警消獲報後派員趕往現場，怎料搜救艇遇到滾輪流後翻覆，導致5名警消、義消落水。其中2名警消先被救起，意識清楚送往醫院救治，另外3名警消、義消及陳姓男子被救起時已經無呼吸心跳，均被緊急送往醫院搶救。

經過搶救以後，36歲張姓警消、34歲曹姓義消恢復了呼吸心跳。遺憾的是，37歲警消吳恩碩因被水流壓在湖底、溺水時間最久，經過施打35針強心針搶救後，仍舊不治身亡，溺水的陳姓男子同樣不幸身亡。

▼新北消防四大隊更換臉書大頭貼，變成「黑暗中的一盞蠟燭」。（圖／翻攝臉書／新北消防四大隊）



吳恩碩的死訊傳出，令社會各界感到震驚，新北市消防局第四大隊的臉書粉專，也換上了「黑暗中的一盞蠟燭」大頭照。許多親友對此感到不可置信，哀慟留言道別，「學長任務完成，辛苦了」、「節哀，辛苦了，學長」、「學長，一路好走」、「直潭分隊吳姓消防員，是我從小到大的朋友，我們本來還約八月見面吃飯」、「出勤的學長姐們，你們辛苦了。」

據了解，陳男與33歲陳姓友人、35歲鍾姓女友人、37歲鍾姓女友人、35歲陳姓女友人8日中午從文山區出發，前往事發地點遊玩，大約下午1點左右抵達，一行人均有下水遊玩。

5人遊玩的地點為桂山發電廠附近水域，該處水域設有告示牌，明令禁止民眾進入河床，也要求不要在流域內遊憩、戲水、游泳及釣魚。其餘4名友人發現陳男消失，立即報警處理，目前4人均已做完筆錄、離開警局，詳細案發原因仍待釐清。

▼該處水域設有告示牌，明令禁止民眾進入河床，也要求不要在水域內遊玩、戲水、游泳及釣魚。（圖／記者陳以昇攝）

