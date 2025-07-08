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勇消吳恩碩殉職「留下年幼兒女」　曾寫下：願消防員出入平安

記者陸運陞、柯沛辰／新北報導

新北市新店區廣興橋8日傳出溺水意外，陳姓男子和4名友人玩SUP失蹤，警消派船搜救，不料意外翻覆落水，導致37歲警消吳恩碩被水流壓在湖底，送醫搶救後仍不幸殉職，身後留下一對年幼兒女。而無視禁令、冒險下水的2男3女中，陳男身亡，其餘4人平安。

這起意外發生在廣興橋桂山發電廠水域，附近已有告示牌，明令禁止從事水上活動。不過，陳男（58歲、死者）、陳男（33歲）、鍾女（35歲）、鍾女（37歲）、陳女（35歲）一共2男3女皆為友人，上午從文山區出發，中午12時許抵達事發地點，13時許5人皆下水，但另外4人發現陳男溺水後，立刻上岸報警。

▲▼新店廣興橋3名警消下水救溺水男，翻船瞬間曝光。（圖／民眾提供）

▲主搜救艇翻覆，導致5名警消落水。（圖／民眾提供）

警消接獲報案後，派出4艘船艇搜救，怎料過程中主搜救艇疑遇到滾輪流，導致整艘船被拉入水中，4名警消、1名義消因此落入水中。之後，包含陳男一共6人都被救起，但陳男、吳恩碩、36歲張姓警消、34歲曹姓義消4人皆無呼吸心跳，被送醫救治。

經搶救，張姓警消、曹姓義消已恢復呼吸心跳，陳男則宣告不治。由於吳恩碩在船艇翻覆時最早翻落船底，被水流壓到湖底，溺水的時間最久，經施打35針強心針搶救，仍不幸殉職。

▲▼勇消吳恩碩殉職「留下年幼兒女」。（圖／翻攝自當事人臉書）https://www.facebook.com/shuoh77717

▲勇消吳恩碩不幸殉職，留下一對年幼兒女。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，37歲的吳恩碩身後留下一兒一女，兒子剛滿3歲，女兒剛滿9個月，為此他曾在臉書感性寫下「很幸運的一男一女湊成好字」，並分享女兒名字背後的含意。

事實上，吳恩碩熱愛消防救護工作，也以此為傲，不時會在臉書分享感觸和心路歷程，並寫道：「消防員的職責是要回應人民的需要，當人民的需要跟想要界線越模糊時，消防員負責的事就越多越雜，消防員的原罪竟成了犧牲奉獻！每個人不是該為自己的安全負責嗎？」

另外，吳恩碩也曾警醒自己「每件救護案都需要保持第一次出勤的謹慎去面對」，並寫下「願消防員出入平安」、「憾事每天依然不斷在發生，你我只是很幸運，暫時不用去面對生命逝去的情緒」，不料即便再謹慎、救人無數，仍遭遇意外殉職，令人痛惜。

▼現場設有告示牌，明令禁止從事水上活動。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼新北勇消新店廣興橋救人殉職。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

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