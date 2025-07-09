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SUP男新店溺斃「最後身影」曝光！與4名友人均非職業玩家

記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市新店區廣興橋8日溺水意外，造成58歲陳姓男子、37歲消防員吳恩碩身亡，勇消殉職的消息震驚全台。隨著事件發酵，陳男在禁止水域的最後身影也隨之曝光。

據了解，陳男與另外4名同行友人（33歲陳男、35歲鍾女、37歲鍾女、35歲陳女）均是SUP業餘玩家，5人數度相約後終於成團，8日中午前往廣興橋桂山發電廠附近水域遊玩。怎料下午4點左右，陳男的身影突然消失，嚇得其餘友人趕緊報案。

警消獲報後立即派員前往現場，怎料在搜救的過程中，搜救的船艇翻覆，導致船艇上5名警消、義消落水。其中蕭姓警消、柳姓警消被救起時意識清楚，不過37歲警消吳恩碩、36歲張姓警消、34歲曹姓義消被救起時，已失去呼吸心跳，落水失聯的陳男也已失去呼吸心跳。

▼SUP男新店溺斃，最後身影曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼SUP男新店溺斃，最後身影曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

6人獲救後被送往醫院搶救，張姓警消、曹姓警消經過救治，已經恢復呼吸心跳。遺憾的是，落水的陳男、警消吳恩碩搶救以後，仍舊不治身亡。

據了解，陳男與友人相約遊玩的水域旁設有告示牌，警告民眾上游水壩隨時可能放水，明令禁止進入河床。同時也禁止在流域內遊憩、戲水、游泳及釣魚。

▼SUP男新店溺斃，最後身影曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼SUP男新店溺斃，最後身影曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

隨著進一步調查，陳男落水時的畫面也隨之曝光。當時陳男人在SUP上，靠近水壩處時突然身形不穩、側翻傾倒。陳男隨後開始伸手抓槳板，原先快要成功，卻又因為靠近水壩，而再次側翻傾倒、遭到水流帶入。

目前陳男的4名友人已經製作完筆錄、離開警局，陳男的親屬也已到警局製作筆錄。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

 
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