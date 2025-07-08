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新店警消救人翻船！翡管局澄清「不是洩洪」：放水前有廣播

記者陳以昇、柯振中／新北報導

新北市新店區廣興橋8日傳出溺水意外，50多歲陳姓民眾與友人玩SUP時失蹤，警消派出船艇搜救，主搜救艇卻意外翻覆，事故至今導致2人身亡。原先一度有消息傳出，是因為洩洪才釀成意外，不過翡翠水庫管理局8日出面澄清，並無洩洪的情況，且進行放水前，都有依照SOP連續廣播，提醒民眾離開。

50多歲陳姓民眾8日與朋友到廣興橋的水域玩SUP，過程中陳男突然消失，朋友嚇得趕緊報警處理。警消獲報以後，派出4艘船艇前往搜救，怎料過程中疑似遇上滾輪流，導致船艇被拉入船中，4名警消、1名義消因此落水。

▼新店廣興橋發生搜救船艇翻覆意外，導致警消吳恩碩身亡。（圖／民眾提供）

▲▼新店廣興橋3名警消下水救溺水男，共4人命危。（圖／民眾提供）

翻覆意外發生後，柳姓、蕭姓警消立即被救起，並被送往台北市萬芳醫院救治。另外3名警消吳恩碩、張姓警消及曹姓義消則是失去生命跡象，其中張姓警消、曹姓義消經過搶救後，恢復了生命跡象，吳恩碩則因溺水時間最久，搶救後仍宣告不治。至於落水的陳姓民眾，經過搶救以後仍宣告不治。

事故發生以後，一度有消息傳出，是洩洪才導致意外發生。對此，翡翠水庫管理局8日出面澄清，消息並非事實，翡翠水庫每天需要供應大台北地區的民生用水，8日供應放水時間，上午10點開始放水、預定至下午5點停止。

翡管局表示，8日的放流量為小流量發電放水，每秒80立方公尺，並非洩洪。翡管局提到，水庫每日供應民生用水，放水前都會依照SOP程序，在作業進行前20分鐘連續廣播，提醒民眾離開河道，以維護安全。

翡管局說明，溺水案件發生以後，下午4點30分接獲新北市消防局通報搜救需要，當下便立即停止放水。至於事故詳細發生原因為何，仍待後續釐清。

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