宜蘭高鐵環評明續審　鐵道局開「釐清專區」：直鐵要燒2220億元

▲環境部明天將續審高鐵延伸宜蘭環評。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

環境部明（9）日將召開高鐵延伸宜蘭計畫環評專案小組第2次初審會議，部分團體質疑「北宜高鐵漠視民意、操弄數據」，主張應暫停環評審查，鐵道局今（8）日開設「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」，釐清6大質疑，包括高鐵較直鐵快26分鐘，直鐵經費估達2220億元。

環境部明天將針對高鐵延伸宜蘭環評二次審議，公民幫推、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體也將赴環境部召開記者會，質疑北宜高鐵漠視民意、操弄數據，要求暫停環評，前交通部長賀陳旦也將出席聲援。交通部鐵道局則趕在今天開設「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」，回應社會質疑和對話，鐵道局也說明6大質疑。

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首先針對「高鐵僅快5分鐘」或「直鐵僅需724億」等質疑，鐵道局表示，皆與事實不符，南港至宜蘭新站，高鐵約20分鐘，直鐵約46分鐘，實際省26分鐘。部分團體以特定旅次，刻意將高鐵轉乘至台鐵宜蘭站再與直鐵比較，形成「只快5分鐘」錯誤說法；此外，北宜直鐵總經費至少需2220億元，台北到宜蘭行車時間僅能省18分鐘，相較下，高鐵每列車可搭載977人，尖峰可每小時開行5列次以上，效益優於直鐵。

第二，有關北宜直鐵的推動，鐵道局指出，直鐵在過去規劃期間，曾提出兩個替代方案。其一雖有較高交通效益，但路線穿越翡翠水庫集水區，遭翡翠水庫管理局及環保團體明確反對，認為無法接受；其二則因繞行路線導致行車時間節省有限，外界質疑「花費巨資僅節省18分鐘」，且未獲宜蘭地方支持，兩案皆難以推動。

鐵道局表示，公民團體當時亦曾在宜蘭縣召開多場反直鐵說明會，明確表達反對立場，如今部分聲音卻主張恢復直鐵方案，前後立場轉變幅度極大，不僅造成社會混淆，也令人感到不解，呼籲面對交通建設應回歸事實與專業評估，理性檢視每一項方案的可行性與整體利益，而非面對國家重大建設即反對，影響國家整體進步及發展。

第三，程序爭議部分，鐵道局說明，所有規劃內容修正皆經提報交通部與行政院同意，行政程序完備，並依據環評法召開公聽會，環境部環評程序已進入實質審查，鐵道局亦出席立法委員召開礁溪鄉說明會，邀請地方民眾與環保團體參與發言，全程公開，絕無黑箱情事。

第四，鐵道局表示，高鐵專責中長途城際運輸，台鐵則專注短途與區域通勤路線，兩者為互補效果，與高速公路與省道、市區道路分工相同。西部高鐵通車後，台鐵日運量由46萬人次增至65萬人次，票收亦由約229億元成長至逾336億元，未來高鐵延伸宜蘭通車後，也將複製西部模式，透過高鐵與台鐵分工合作，發揮路網整合帶動高、台鐵整體效益成長。

第五，鐵道局說明，鐵路立體化為地方政府依其都市發展需求提出，為因應都市縫合、改善交通隔閡與提升環境品質之需求，過去四十年來，台北、板橋、南港、台中、高雄等地推動鐵路立體化，皆成功釋出可用土地，提升區域交通與生活機能，為都市發展創造重要契機，台鐵也因部分立體化建設獲土地開發效益，活化車站土地利用，挹注財務營運，立體化工程對城市與鐵路經營有多重價值。

第六，鐵道局指出，交通建設不應以負面標籤「炒地皮」做為反對建設之理由， 觀察近期各軌道建設，土地開發效益皆為主要占比，例如高雄捷運小港林園線、民汐線及汐東捷運等計畫占比均超過六成，高鐵延伸宜蘭並非特例。西部高鐵站區如桃園、新竹、臺中、臺南等地，皆已成為新興發展門戶，帶動周邊地區人口成長、產業聚集與空間重構。

另外界質疑「土地效益僅剩三個月前的20%」一說，鐵道局說，效益評估依據外界意見，將「高鐵宜蘭車站特定區計畫」所產生的開發效益從評估中扣除，此項調整亦為回應部分環團建議。何以各地車站周邊的自然發展與都市更新，在高鐵宜蘭站規劃上卻被視為「炒地皮」，此種負面標籤不僅忽視軌道建設所帶來的正向效益，也無助於理性討論公共建設價值。