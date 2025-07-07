丹娜絲攪局！高鐵：7/7改每小時僅3班、全車自由座

▲高鐵7/7全車自由座、每小時僅3班車運行。（圖／記者李姿慧攝）



記者董美琪／綜合報導

因應中度颱風丹娜絲持續影響台灣地區，台灣高鐵公司宣布，將於今（7）日全天調整列車營運班表，自上午6時起取消原班表各車次，改採每小時雙向各3班的全車自由座列車的營運模式（商務車廂除外）。

高鐵說明，自南港站（南下）及左營站（北上）發車時刻，將固定於每小時整點、20分與40分出發，各列車均為每站停靠、全車自由座。

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此外，為便利中部地區旅客出行，高鐵也將於今日上午6時與6時30分，自台中站加開南下與北上方向各1班列車（共4班），同樣為每站停靠、全車自由座。

為確保旅客行程順利，高鐵公告7月7日末班車時刻如下：

自南港站發車：21:40開往左營、22:40開往台中

自左營站發車：21:40開往南港、22:40開往台中

高鐵提醒旅客，若因颱風取消行程，可依規定退票免收手續費；若仍有搭車需求，則可持原票券搭乘當日任一自由座列車，無需換票。

退票與退費相關規定如下：

自發布海上颱風警報日至解除當日止，購買此期間內列車票券者，無論是否搭乘，均可於乘車日起一年內，持未使用之車票至各高鐵站辦理退票，免收手續費。若原訂搭乘車次遭取消，或改乘較低票價車廂者，亦可於一年內辦理差額退費。

高鐵也提醒，颱風期間如因部分路段風速或雨量超出安全限制，列車可能實施限速行駛，旅客請預留足夠的轉乘與接駁時間，以確保行程順暢。