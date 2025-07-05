快訊／肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

「迷因台式民主」版主、39歲戴姓工程師合成照片，公布偵辦京華城案的11名檢察官以及3名承審法官，並發布在社群平台上，要大家「記住他們的名字跟臉」。林姓女子看到後，將原圖加工血跡特效，再轉發寫下「命債命還」，2人雙雙涉嫌恐嚇，遭檢方聲押。台北地院審理後，裁定2人羈押禁見。

北檢複訊後認定，戴男涉犯刑法第305條恐嚇危害安全、個資法第41條非法利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人及反覆實施恐嚇行為之虞。

林女則涉犯刑法第153條第1款煽惑他人犯罪，以及恐嚇、非法利用個人資料等罪嫌，同樣有滅證串供之虞，因此向北院聲押禁見。

▲戴姓工程師公布11名檢察官，要大家「記住他們的名字跟臉」，涉嫌恐嚇、違反個資法。（圖／記者劉昌松攝）

▲林女在合成圖加上血跡，並寫下「命債命還」，涉嫌煽惑他人犯罪、恐嚇、違反個資法。（圖／記者劉昌松攝）

北檢指出，審酌戴姓、林姓被告所為，使依法執行職務之司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判之重大疑慮，而且2人所為在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序及人民對司法的信賴，因此2人均有羈押禁見必要。

台北地院審理後，陸續在4日深夜、5日凌晨，分別裁定林女、戴男收押禁見。至於林女的周姓男友，稍早因罪證不足，經北檢複訊後請回。

北檢重申，檢察官依法訴追犯罪及法官依法審判，不容非法暴力威脅，對於任何不法，均將依法嚴辦，呼籲民眾勿轉傳類似圖文，以免有觸法之虞。

▼合成圖有北檢11名檢察官的照片、姓名，還寫下「記住他們的名字跟臉」。（圖／翻攝自臉書）

▼林女加工轉貼照片，並寫下「命債命還」。（圖／翻攝自Threads）