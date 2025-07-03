Lily辦藝術展挨酸！陳沂問「有資源為何不能用」：會投胎就是本事

▲Lily日前首度舉辦個人藝術展。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女星小S的二女兒Lily（許韶恩）日前首度舉辦個人藝術展，引發高度關注，其中也有人開酸。對此，網紅陳沂認為，Lily的作品雖然有很多藝術家的影子，但所有創作不都是從模仿開始嗎？而且家裡有資源為什麼不能用？「會投胎就是本事」。

陳沂在臉書粉專上發文談及Lily辦畫展的事，並先說明來龍去脈，「很多人說投胎是藝術」，因為家裡有錢，Lily才能以17歲藝術家之姿，被各大名人支持、搶畫；Lily受訪時，說自己受到奈良美智影響，後來也被本人轉發，「有人說奈良美智這是委婉的說，Lily在抄他，還搞到奈良美智二度發文發表，他是覺得自己能成為影響者很開心」。

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對此，陳沂認為這沒有什麼好酸的，Lily確實很漂亮，而且氣質的養成是家教，這不是用錢砸出來的。她也說，雖然Lily的作品有很多藝術家的影子，但所有的創作，不都是從模仿開始的嗎？

陳沂說，她很喜歡Lily的用色，有「靜謐森林裡獨角獸的感覺」，而且畫作可以反映出一個人的內心世界，願Lily能永遠守護少女迷濛且夢幻的純真。她最後也直呼，「家裡有資源為什麼不能用？會投胎就是本事」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就是酸民一堆見不得別人投胎投得好」、「每個人都是利用家裡資源才長大的」、「就好比張國煒，一堆人說他靠爸，他也很大方的承認他就是靠爸，善用資源很重要」、「我也覺得她的用色讓人很舒服，耐看且溫和，她說話談吐的氣質不是裝出來的，不懂一堆人在酸這個17歲的孩子要幹嘛？而且說話都非常難聽」。