不只野火肆虐！土耳其降下「七月雪」　銀白大地雪景曝光

記者詹雅婷/綜合報導

土耳其近期爆發野火災情,撤離伊茲米爾市(Izmir)周邊地區等數萬人。但在此之際,土耳其東北部地區降下七月雪,黑海沿岸城鎮里澤(Rize)內陸地區氣溫驟降,在海拔約2500公尺的高原被白雪覆蓋。

法新社報導,里澤當地記者Gencaga Karafazlioglu稱,他從未見過七月雪,「在里澤,我們已經習慣異常天氣,下過幾次三月雪,但從來沒下過這麼大的雪。老一輩的人說,30、40年前也曾經在7月遇到下雪,不過這麼大的雪還是第一次」。

依據社群媒體流傳的影片,高原大片土地被白雪覆蓋。降雪覆蓋區域至少有100公里,從安澤高原(Anzer Yaylasi)一路延伸至卡奇卡爾山國家公園(Kackar Mountains National Park),甚至更遠的地方。Gencaga Karafazlioglu指出,內陸城鎮阿爾特溫(Artvin)的降雪情況最為嚴重。

