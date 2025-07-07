【廣編】RMB01競速摩托　以「高級製錶巔峰標準鍛造」的賽道摩托車限量150台

▲RICHARD MILLE攜手Brough Superior推出RMB01競速摩托，融合極致工藝與速度美學，打造專屬賽道的動感藝術傑作。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE與傳奇摩托車製造商Brough Superior聯袂呈獻 RMB01競速摩托。這款競速摩托，專為賽道而生，早已超越普通交通工具，化身為靈動的藝術臻品。懷揣對卓越品質的共同追求，兩大傳奇品牌以此為紐帶，在創新與匠心的對話中，淬鍊出兼具先鋒精神與傳統工藝的時代標竿。

受1910年代美國初代Boardtrackers摩托車啟發，RMB01競速摩托以原始而熾熱的機械美學，致敬競速運動最本真的激進靈魂。

RICHARD MILLE為Brough Superior的設計指明方向：裸呈無蔽的引擎架構、流線如行雲的油箱搭配極簡鞍座、代表性的「俯衝式」競速姿態——這些設計語言共同構成創作基調。簡潔勁悍的橢圓線條勾勒出獵豹般的躍動輪廓，大面積鏤空骨架與中央脊骨梁懸浮設計，讓輕盈質感呼之欲出。

RMB01搭載雕塑般的997cc雙缸引擎，以高質量鋁合金（5000系列合金，具有較高的鎂含量）打造，由完整鋁塊精密加工而成。以160kg原材料精製成23kg，每個鏤空部件皆經流體力學優化，詮釋「少即是多」的工程美學。Brough Superior的工程師們捨棄單純追求峰值功率，轉而打造寬域動力區間與靈動操控性：130馬力在賽道上收放自如，輔以空氣動力學組件的穩定加持，成就速度與操控的平衡美學。