　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】RMB01競速摩托　以「高級製錶巔峰標準鍛造」的賽道摩托車限量150台

▲▼ RICHARDMILLE,BroughSuperior,摩托車,競速,藝術。（圖／RICHARD MILLE提供）

▲RICHARD MILLE攜手Brough Superior推出RMB01競速摩托，融合極致工藝與速度美學，打造專屬賽道的動感藝術傑作。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE與傳奇摩托車製造商Brough Superior聯袂呈獻 RMB01競速摩托。這款競速摩托，專為賽道而生，早已超越普通交通工具，化身為靈動的藝術臻品。懷揣對卓越品質的共同追求，兩大傳奇品牌以此為紐帶，在創新與匠心的對話中，淬鍊出兼具先鋒精神與傳統工藝的時代標竿。

受1910年代美國初代Boardtrackers摩托車啟發，RMB01競速摩托以原始而熾熱的機械美學，致敬競速運動最本真的激進靈魂。

RICHARD MILLE為Brough Superior的設計指明方向：裸呈無蔽的引擎架構、流線如行雲的油箱搭配極簡鞍座、代表性的「俯衝式」競速姿態——這些設計語言共同構成創作基調。簡潔勁悍的橢圓線條勾勒出獵豹般的躍動輪廓，大面積鏤空骨架與中央脊骨梁懸浮設計，讓輕盈質感呼之欲出。

RMB01搭載雕塑般的997cc雙缸引擎，以高質量鋁合金（5000系列合金，具有較高的鎂含量）打造，由完整鋁塊精密加工而成。以160kg原材料精製成23kg，每個鏤空部件皆經流體力學優化，詮釋「少即是多」的工程美學。Brough Superior的工程師們捨棄單純追求峰值功率，轉而打造寬域動力區間與靈動操控性：130馬力在賽道上收放自如，輔以空氣動力學組件的穩定加持，成就速度與操控的平衡美學。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹娜絲釀2死334傷！　1人因停電呼吸器停止運轉亡
12根粗壯檜木柱扛不住！　南鯤鯓代天府慘況曝
快訊／15縣市豪大雨特報！　丹娜絲雨彈續炸
1個月生4颱風！季風環流圈成形　恐有更多接著來
雨彈強灌！污水廠大爆管　髒水狂淹50戶畫面曝
小嫻哭2天！好友水下工程「意外離世」　淚籲安全措施
蔣萬安昨沒放颱風假被罵翻　今網友讚「蔣神、神預測」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「詹皇」與RICHARD MILLE攜手造帥錶　開心搶下編號1限量款

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

【廣編】RMB01競速摩托　以「高級製錶巔峰標準鍛造」的賽道摩托車限量150台

全家Convenience WearＸFUJI ROCK音樂節登台　潮流搖滾穿上身

小暑節氣優惠來了！麥當勞大薯買1送1、摩斯推10元紅茶

7/20前知名大賣場限時優惠折260 ! 會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油　純淨、無腥味的Omega-3新選擇 !

全台13縣市、桃園4區明天停班停課　2大外送平台暫停外送服務

4大超商最新咖啡茶飲優惠　7-11第2杯10元、全家買6送6

5大速食店「國際炸雞日」優惠包　21風味館、三商炸雞買1送1

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

【廣編】RMB01競速摩托　以「高級製錶巔峰標準鍛造」的賽道摩托車限量150台

全家Convenience WearＸFUJI ROCK音樂節登台　潮流搖滾穿上身

小暑節氣優惠來了！麥當勞大薯買1送1、摩斯推10元紅茶

7/20前知名大賣場限時優惠折260 ! 會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油　純淨、無腥味的Omega-3新選擇 !

全台13縣市、桃園4區明天停班停課　2大外送平台暫停外送服務

4大超商最新咖啡茶飲優惠　7-11第2杯10元、全家買6送6

5大速食店「國際炸雞日」優惠包　21風味館、三商炸雞買1送1

LIVE／丹娜絲陸上警報解除　氣象署最新說明

羅伯斯解析日本三劍客個性：朗希沈默、山本健談、大谷兩者之間

麻豆文旦遭強風重創！產量僅剩5％　柚農一早見滿地落果心痛

「解剖300人!溫熱還噴血」　日731部隊成員口述罪證「首次曝光」

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

房市4大亂象引民怨　估價師批：金融政策「溯及既往」最荒謬

台南14級狂風吹成「開放式」超商！店員忙整理　鄰居傻眼：沒這樣過

邱毅：台灣關稅預期比越南20%差　賴清德第五講取消與「AIT有關」

權恩妃「F級美胸」火辣放送！熱舞仰躺側乳滑出來　18禁邪惡視角全被拍

《逆愛》田栩寧爆秘婚生子「公開鞠躬道歉」！　私生飯貼臉逼問畫面曝

【替媽媽QQ】1歲女兒見到媽媽的反應好冷淡XD

消費熱門新聞

中華電信超級生活節週週抽「全球機＋酒」回饋超狂

全台13縣市、桃園4區「暫停外送服務」

接訪實測這款平價咖啡超好喝

5大速食店國際炸雞日優惠包　

西北櫻桃「甜美外表」藏強硬實力！

4大超商最新咖啡茶飲優惠一次看

周末限定披薩優惠懶人包

2大速食品牌推小暑日優惠

拿坡里「買1送1」限時16天

2大外送平台暫停6縣市外送

摩斯漢堡暑假優惠一次看

全台第一家海尼根概念店落腳信義！

上班族必看！國泰世華CUBE卡「好薪情」快閃優惠7/1登場

會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油

更多熱門

相關新聞

重機展／Honda新大黃蜂柯有倫站台

重機展／Honda新大黃蜂柯有倫站台

Honda Motorcycle Taiwan台灣本田在本屆國際重型機車展上除了帶來多款25年式新車，也首度發表全新的「大黃蜂」CB1000 Hornet SP，更請到藝人柯有倫站台相挺，另外為了催出買氣，台灣本田也祭出指定車款72期0頭款0利率、加碼3萬元購車金、贈送日系知名安全帽與各式車用配件等優惠。

重機展／光陽新董事長揭2新車

重機展／光陽新董事長揭2新車

南港重機展／觀展懶人包一次看

南港重機展／觀展懶人包一次看

Lily辦藝術展挨酸！陳沂：有資源為何不能用

Lily辦藝術展挨酸！陳沂：有資源為何不能用

桃園兒美館　推出「在藝術中遇見大自然」特展

桃園兒美館　推出「在藝術中遇見大自然」特展

關鍵字：

RICHARDMILLEBroughSuperior摩托車競速藝術

讀者迴響

熱門新聞

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面