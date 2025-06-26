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電風扇3招聰明吹法！擺對位置搭配冷氣　速涼又省電費

▲電扇,電風扇。（圖／取自librestock）

▲聰明運用電風扇搭配冷氣，不僅提升涼感，也有助於節能省電。（圖／取自librestock）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著夏季高溫來襲，家中冷氣幾乎日夜運轉，不過面對居高不下的電費，想在不犧牲舒適度的情況下節能，關鍵就在「電風扇」的聰明使用。日本節約顧問丸山晴美就分享電風扇的挑選與使用技巧，不僅能提升冷房效率，還有助於減少電費支出，度過炎炎夏日。

丸山晴美在生活資訊網站《サンキュ！》指出，許多人家中仍使用舊款電風扇，有的甚至是十幾年前的舊機種，雖然耐用，但通常僅能「弱、中、強」三段風速調整，且耗電高、噪音大，用起來其實並不便利，若預算許可，不妨汰舊換新，搭配冷氣使用，能讓整體電費下降、生活更舒適。

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目前市面上的電風扇主要可分為兩種：AC電扇（交流電風扇）與DC電扇（直流電風扇），其中，DC電扇以省電著稱，耗電量僅約為AC電扇的十四分之一。

Panasonic官網數據為例，DC電扇最低功率約1.5W，AC電扇為21W，若每天使用8小時、連續120天，DC電扇的電費大約只需45日圓（約新台幣9元），AC電扇則高達625日圓（約新台幣125元），差距顯著。而現在DC電扇價格已親民許多，不少機種新台幣千元左右即可入手。

除了選機型，使用方式也會影響省電效果。丸山晴美提出3招建議，從戶外返家若感室內悶熱，可先開窗，利用電風扇或排風扇將熱氣排出，再啟動冷氣，能有效減少耗電；冷氣設定約28度，再搭配電風扇使用，就能帶來涼爽體感，達到舒適與節能兼顧。

她也提到一個小技巧，由於冷空氣會往下沉，因此可將電風扇朝地板吹，幫助底部冷空氣循環流動；或是讓電風扇對著冷氣出風方向送風，有助冷風推送更遠、加快室內降溫。至於電風扇擺放與風向，應依房型與個人需求調整，例如睡覺時不喜歡風直接吹到身上，可將電風扇朝牆面吹，讓氣流經牆面反彈後間接流通於室內，營造柔和的通風感。

在炎夏電費易飆的時節，不需過度節電也能達到省電目的，善用電風扇搭配冷氣，就能在涼爽中節能度過夏天。

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