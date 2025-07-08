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T台女主播宮鬥手法曝！張靖玲遭針孔反制　惡搞影像成2連敗關鍵

▲▼ 張靖玲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲張靖玲在T台主播宮鬥案中，惡搞其他主播物品，遭針孔攝影機拍下，成為敗訴關鍵。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

TVBS主播群在2021年間爆發宮鬥案，當持傳出許多惡搞霸凌的手法。古姓女主播在辦公室內裝設針孔攝影機，拍到同事張靖玲藉機破壞她座位上的水晶球，也在電腦上貼著「請勿關機」紙條時，故意強制關掉古女電腦，還在古女禮盒紙袋內倒入不知名的髒污液體。張女事後遭公司調職，又遭解雇。她起訴要求公司回復原職，一審敗訴，她上訴二審，由於公司根據古女提供的張女惡搞影片，舉證確實，調職解雇有理，高等法院8日再度判決張女敗訴。

TVBS女主播宮鬥事件轟動一時，一開始傳出是古女不滿秦女，認為秦女私下擺陣，害她眼睛整形失敗、女兒半夜啼哭，於是古女半夜找風水師進公司內擺陣反制，在電腦與辦公桌下均放置符咒，桌上也擺設水晶球，其他同事均感毛骨悚然。

之後爆發張女、游姓、黃姓等三名女主播聯手對付古女，也傳出游女將隔離霜擠進古女的高跟鞋、鍵盤內倒入化妝水，張女剪破古女毛衣等等事件，網路上傳聞許多惡搞霸凌手法。但最後遭到證實的，是古女在座位上裝設針孔攝影機後，拍到張女破壞古女桌上的水晶球，以及看到古女電腦上貼著「請勿關機」紙條，張女竟蓄意長按電源鍵強制關掉古女的電腦，並倒入不知名的髒污液體進禮盒紙袋。

古女以這份影片向公司提出申訴，公司也組成調查小組，查證屬實後，於2022年2月24日向張女發出「職務行為改善通知書」，要求張女簽名認錯具體改善，但張女不理會。公司進一步於5月1日發出人事調動令，將張女從主播轉為資深文字記者，但張女也不願意，提出勞資爭議調解。張女雖自5月份起仍有打卡，但不再提供勞務服務。

最後勞資調解不成立，張女自當年8月底開始，不再進入公司工作。TVBS在9月13日，以張女自2022年8月26日至同年9月8日連續曠工，曠工3日以上並懲處9大過解僱。張女不服解雇，提出民事訴訟，請求公司回復原職，並於回復原職前，支付每個月薪資6萬6125元本息及提繳勞工退休金4008元。

一審士林地院審理後，認為公司根據古女針孔錄影內容，做出後續的調職、解僱等處置，均符合相關法律，因此駁回張女請求。張女不服，上訴第二審，高等法院審理後，勘驗公司提供的古女針孔影片，認定公司處置確實符合相關法律，調職、解雇均有理，再度駁回張女請求。

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