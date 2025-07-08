女主播宮鬥！張靖玲毀水晶球、倒髒水　曠職遭解僱訴訟再吞敗

圖文／鏡週刊

前TVBS主播張靖玲因捲入職場糾紛，2022年先被公司調職為資深文字記者，後又遭解僱，她不服提告，要求恢復主播職務並請求發還薪資。士林地院一審認定張女確有不當行為，TVBS調職、解僱皆屬合法。張靖玲不服上訴，高等法院今（8日）駁回，全案仍可上訴。

整起風波源自TVBS的「主播宮鬥案」，多名女主播牽涉其中，一度引發社會關注。據悉，古姓女主播曾在辦公室裝針孔蒐證，發現同事疑似有破壞私人物品行為。游姓女主播更在申訴書中提及，自己目睹張靖玲剪破古女毛衣，還把髒液倒入對方的紙袋中。張靖玲則否認剪衣行為，指控TVBS未查證游女虛構言論，還反控古女找風水師貼符擺陣，造成困擾。

根據法院調查，古女蒐證影像顯示，張靖玲曾在2021年10月趁對方不在座位時，故意關掉電腦、弄壞水晶球，並破壞禮盒。TVBS召開會議後，決定將她調任其他職務，要求她簽署「行為改善書」，但張女拒簽。法院認定調職為合法懲戒行為。

張靖玲調任資深文字記者後，儘管有打卡，但長達4個月未實際提供勞務，且曠職超過3日以上。TVBS多次規勸未果後依法解僱。張女主張解僱無效，要求公司繼續發薪並提繳退休金，高院認定她「無故曠工」，TVBS依《勞基法》終止契約有理，駁回上訴。

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