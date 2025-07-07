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長照悲歌！桃園男獨力照顧病母6年崩潰　掐死母輕判8年定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲桃園吳姓男子因長期照顧病母，自己還因此罹患憂鬱症，最後殺害母親。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園蘆竹吳姓男子，獨力照顧椎間盤突出的母親6年多，母親除了臥床癱瘓，還經常唉唉叫發出聲音，讓吳男難以入眠，也因此罹患憂鬱症。最後吳男不堪長照疲累，2023年6月間勒斃母親，伴屍7小時後自首。桃園地院國民法官一審將他判刑8年，高院二審也維持。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

據了解，現年44歲的吳姓男子從事汽車零件製造業，與生病的母親同住，雖然有哥哥、妹妹，但主要仍由吳男獨力照顧母親。而本案判決指出，吳男母親因椎間盤突出動手術，經常臥病在床；也因為手術後疑似壓迫到神經，母親經常痛得唉唉叫，讓吳男難以入眠。吳男有工作還要照顧母親，再加上睡眠時間不穩定，最終造成了重度憂鬱症。

至於本案發生 於2023年6月26日早上9點30分，吳男在桃園市蘆竹區的透天厝1樓、母親房門前，突然伸出雙手掐住母親頸部，最後將母親殺死。吳男犯案後呆若木雞，直到下午16點30分才向警方報案自首。檢警偵辦後，依照「殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴，依法須處死刑或無期徒刑。一審由桃園地院國民法官審理。

國民法官審理時，傳喚吳男的妹妹出庭應訊，她表示願意原諒哥哥。另外國民法官也根據醫師精神鑑定報告，認定吳男行為時受病情影響，辨識行為違法能力顯著減低；此外，吳男也符合自首減刑條件，兩度減刑後，輕判吳男有期徒刑8年，並應於刑之執行完畢或赦免後，施以監護2年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，吳男坦承犯案，他表示，獨力照顧母親6年多，後期更與母親同房。母親晚間發出的聲響，讓他難以入眠，每天只睡1、2個小時。雖然家中還有哥哥、姊姊，但他們卻只跟他說「加油」，實際上協助不多。最後吳男表示，「我錯了，錯在殺我媽」。二審最後仍維持相同刑度，僅改成刑前施以監護2年。全案再上訴第三審，最高法院7日駁回上訴，吳男獲輕判8年定讞。

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