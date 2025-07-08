員山燈節牌樓倒塌釀1死2傷！她重度癱瘓...二審獲國賠2342萬

▲2020員山燈節牌樓因強風吹襲，最後倒塌造成1死2傷的意外。圖為點燈時，牌樓仍未倒塌。（圖／員山鄉公所提供）



記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣員山鄉公所舉辦「2020年員山燈節」期間，迎賓牌樓因當時仍未驗收過關，不知情的民眾前往賞燈時，牌樓遭瞬間強風吹垮，造成1死2傷的慘劇。其中鄭姓婦人因此有創傷性脊髓損傷，請求員山鄉公所等單位國賠2674萬餘元，一審判准2342萬餘元。案經上訴，高院二審仍維持2342萬餘元國賠。可上訴。

員山鄉公所原訂於2020年2月1日到16日，在員山公園內舉行「2020年水啦員山．鼠光燦爛」員山燈節活動，活動也在當年1月21日舉行記者會，並啟動公園燈區布置。公園燈區啟動後2天，就是1月23日至同年月29日，剛好是年假期間，當時燈節的「鼠光迎賓牌樓」還沒驗收完成，結構仍有疑慮。不過公所承辦人員為了吸引民眾前往賞燈，就要求廠商在年假期間的下午5時至晚間12時，均開啟公園燈區布置的燈飾，除了可以宣傳外，也一併測試燈飾效果。

案發於1月26日晚間7點多，林姓民眾一家人前往公園賞燈，眾人均不知牌樓尚未驗收完成，開心在牌樓前拍照、等候。不料突然吹起強風，牌樓在強風吹拂下轟然倒塌，有3人因此嚴重骨折。其中鄭姓婦人的母親送醫後不治，鄭姓婦人則是第一腰椎骨折併第十二胸椎與第一腰椎脫位，致創傷性脊髓損傷及神經性膀胱、薦椎骨折、右側肋骨骨折、左股骨骨折、左眼窩骨折等傷害。當時41歲的婦人受傷後，終身需有專人全日看護。婦人因此提出國賠訴訟，請求員山鄉公所、承包廠商等單位，須連帶賠償2674萬7951元。

一審法院審理後，認為員山鄉公所與廠商均有疏失，一審判決廠商須賠償1437萬1210元，員山鄉公所須國賠1277萬1103元，合計判決賠償婦人2342萬2951元。雙方均上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為婦人因此受傷後、全身癱瘓，勞動能力減損80%，另外也因此領取重度身心障礙手冊。因此高院計算婦人所受損害以及看護費用等，認為一審判准的2342萬2951元並無違誤，因此二審駁回雙方上訴。