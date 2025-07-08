小7鐵路特色便當「年賣千萬個」　海陸、焢肉新口味上架

▲7-ELEVEN鮮食品牌「極饗」推出2款新口味便當。（圖／業者提供）



生活中心／台北報導

暑假旅遊旺季到來，7-ELEVEN搶攻懷舊與美食商機，企劃推出鐵路特色便當主題，除了最經典的奮起湖便當系列，自有鮮食品牌「極饗」、限定門市販售的「開心食堂」也分別祭出多款鐵道滷排骨、焢肉、雞肉飯等道地口味便當。

7-ELEVEN表示，2002年率超商通路之先，開創在地名店結合超商通路現代化生產的18℃冷藏微波即食便當「奮起湖便當」，成功的商品不僅帶動鮮食產業升級，更改變民眾外食消費模式。奮起湖便當是由阿里山奮起湖的林金坤老師傅經驗傳承的好味道，光是去年就熱賣千萬個。

▲7-ELEVEN鐵路特色便當每年可賣出千萬個。（圖／業者提供）



銷售數據顯示，7-ELEVEN中式便當每年熱賣超過10億元業績，鮮食品牌「極饗」推陳出新，自7月8日起全新推出「極饗-海陸雙饗便當」經典醬燒排骨與炸旗魚塊雙主菜澎湃美味；「極饗-台中風味焢肉飯便當」則以秘方滷製軟嫩焢肉，搭配油燜筍與當令蔬菜，道地又飽足。

7-ELEVEN近期也與「悟饕池上飯包」、「食況主」、「鬍鬚張」等餐飲品牌合作，引進「鐵道滷排骨飯包」、「經典排骨飯包」、「台式雞肉飯包」等品項，並以竹片盒、圓形便當盒與復古圓標還原鐵道風情，推出至今已帶動相關商品業績成長1成。

▲全家便利商店推出4款鮮食新品。（圖／業者提供）



全家便利商店近日針對外食族最易攝取不足的膳食纖維及優質穀類，推出4款鮮食新品，包含與永豐餘生技聯名推出的「全家」版哈佛蔬菜湯「彩虹10蔬湯」、保留穀物營養又不黏膩的「多穀紫米飯」、全榖含量高達51%以上的「雙果長纖全麥土司」、學校午餐大賽的冠軍營養餐盒「塔香國姓魚好蒡蝦仁餐盒」。

全家商品本部副本部長黃正田表示，此次推出的「多穀紫米飯」，為銷售年破3百萬袋的優質池上米升級，其使用白米搭配紫米、十八穀米烹煮而成，口感接近白飯且保留膳食纖維，售價23元，僅花3元，就能從白飯無痛升級。

另外，永豐餘生技共同監製的「彩虹10蔬湯」，以營養豐富的「哈佛蔬菜湯」為商品研發目標，加入青花、番茄、南瓜、高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹、鷹嘴豆等4色10蔬，可一次獲取多項營養及原型高纖食物，售價69元。

今年還運用台南在地特色食材推出「塔香國姓魚好蒡蝦仁餐盒」，主菜選用塔香國姓魚柳、清炒蝦仁搭配牛蒡炊飯，副菜搭配柚香和風甜椒、南瓜青花菜及蠔蒜地瓜葉，整份餐點經學校營養師精心設計，使用原型食材展現豐富的台南風味，售價99元，全台限量6萬份，提供外食族健康新選擇。