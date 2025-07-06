「充電線插鼻」誆罹癌！球星爽騙醫藥費　愛爾蘭富豪也上當

▲卡尼把這張照片傳給受害者，誆稱自己罹癌。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭「板棍球」傳奇球星卡尼（DJ Carey）驚爆「裝病詐騙」，他把iPhone手機充電線黏在鼻子上，假裝在醫院接受癌症治療，竟成功騙取多名受害者的錢財，其中甚至包括億萬富翁。

BBC、Metro等外媒報導，都柏林刑事法院2日開庭時，54歲的卡尼坦承10項詐欺相關罪名，預計10月29日宣布量刑，此前他將持續保釋候審。

根據法庭文件，2014至2022年間，卡尼假裝罹患癌症，並以「需要籌措治療費用」為由，從多名受害者身上騙取錢財，就連愛爾蘭億萬富豪歐布萊恩（Denis O’Brien）也資助他「抗癌」。

行騙過程中，卡尼還特地拍攝「病床照」傳給受害者，但他所謂的「插管」，其實只是用膚色膠帶黏上去的iPhone充電線。

辯護律師辯稱，雖然卡尼沒有罹癌，但「確實有真正的健康狀況」，去年還曾因為心臟疾病開刀，並且必須定期體檢，外科醫師可以提供證據。

「板棍球」（Hurling）又稱愛爾蘭式曲棍球，是一種結合曲棍球與棒球元素的愛爾蘭特色運動。卡尼曾是叱吒風雲的體壇傳奇人物，生涯拿下5座全愛爾蘭冠軍及9座全明星獎項，被譽為板棍球的「第一代超級巨星」，退役後卻因為財務困境走上歧途，2011年就曾欠下銀行730萬英鎊債務，直到2018年才與銀行達成和解。