　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「充電線插鼻」誆罹癌！球星爽騙醫藥費　愛爾蘭富豪也上當

▲▼「充電線插鼻」誆罹癌！球星爽騙醫藥費　愛爾蘭富豪也上當。（圖／翻攝X）

▲卡尼把這張照片傳給受害者，誆稱自己罹癌。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭「板棍球」傳奇球星卡尼（DJ Carey）驚爆「裝病詐騙」，他把iPhone手機充電線黏在鼻子上，假裝在醫院接受癌症治療，竟成功騙取多名受害者的錢財，其中甚至包括億萬富翁。

BBC、Metro等外媒報導，都柏林刑事法院2日開庭時，54歲的卡尼坦承10項詐欺相關罪名，預計10月29日宣布量刑，此前他將持續保釋候審。

根據法庭文件，2014至2022年間，卡尼假裝罹患癌症，並以「需要籌措治療費用」為由，從多名受害者身上騙取錢財，就連愛爾蘭億萬富豪歐布萊恩（Denis O’Brien）也資助他「抗癌」。

行騙過程中，卡尼還特地拍攝「病床照」傳給受害者，但他所謂的「插管」，其實只是用膚色膠帶黏上去的iPhone充電線。

辯護律師辯稱，雖然卡尼沒有罹癌，但「確實有真正的健康狀況」，去年還曾因為心臟疾病開刀，並且必須定期體檢，外科醫師可以提供證據。

「板棍球」（Hurling）又稱愛爾蘭式曲棍球，是一種結合曲棍球與棒球元素的愛爾蘭特色運動。卡尼曾是叱吒風雲的體壇傳奇人物，生涯拿下5座全愛爾蘭冠軍及9座全明星獎項，被譽為板棍球的「第一代超級巨星」，退役後卻因為財務困境走上歧途，2011年就曾欠下銀行730萬英鎊債務，直到2018年才與銀行達成和解。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣韓式品牌連關2間店！　全台剩1家
「27女童被沖走」美洪災震驚國際　林義傑痛心揭台灣危機
OL大阪世博「掀裙露底褲」拍不雅片！　網公審轟：國恥
快訊／日6分鐘連2強震！　氣象廳開記者會
丹娜絲即將開眼！　鄭明典：眼牆雲系環繞已超過半圈
快訊／日本4.8地震！惡石島最大震度5強　6成島民撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列鐵穹破功？英媒曝伊朗飛彈「命中5處軍事設施」：不只炸民宅

俄軍322無人機空襲　烏克蘭直攻「俄空軍基地」轟炸彈藥庫

快訊／吐噶喇群島「6分鐘連2強震」！規模5.4　氣象廳開記者會

快訊／日本吐噶喇群島4.8地震！惡石島最大震度5強　6成島民撤離

「充電線插鼻」誆罹癌！球星爽騙醫藥費　愛爾蘭富豪也上當

川普關稅緩衝期剩3天！南韓「派2名高官」赴美談判　曝已到重要階段

馬斯克成立「美國黨」2026投入選戰　民調：40%美國人支持

不到20分鐘「洪水灌滿屋」！他破窗救回全家人　自己卻喪命

嫌屍體臭！靈車司機戲謔「生前沒洗澡嗎」　半夜見1幕嚇壞

泰阿公單身22年！咬牙砸5萬買「混血矽膠娃娃」　慘遭詐騙

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

以色列鐵穹破功？英媒曝伊朗飛彈「命中5處軍事設施」：不只炸民宅

俄軍322無人機空襲　烏克蘭直攻「俄空軍基地」轟炸彈藥庫

快訊／吐噶喇群島「6分鐘連2強震」！規模5.4　氣象廳開記者會

快訊／日本吐噶喇群島4.8地震！惡石島最大震度5強　6成島民撤離

「充電線插鼻」誆罹癌！球星爽騙醫藥費　愛爾蘭富豪也上當

川普關稅緩衝期剩3天！南韓「派2名高官」赴美談判　曝已到重要階段

馬斯克成立「美國黨」2026投入選戰　民調：40%美國人支持

不到20分鐘「洪水灌滿屋」！他破窗救回全家人　自己卻喪命

嫌屍體臭！靈車司機戲謔「生前沒洗澡嗎」　半夜見1幕嚇壞

泰阿公單身22年！咬牙砸5萬買「混血矽膠娃娃」　慘遭詐騙

香港最美三級片女神近照曝！前任2男友都是大咖男星…秘嫁加拿大

2大咖男星誤信災難警告！「赴公園對看超無奈」　來源人早忘了

5千碗免費芒果冰爽翻新營！　黃偉哲：拓展通路不因減產鬆懈

以色列鐵穹破功？英媒曝伊朗飛彈「命中5處軍事設施」：不只炸民宅

AcQUA源少年合體開唱逼哭粉！　「見台下1幕」全員激動忍淚

美股居高思危　美銀王牌分析師：貪婪比恐懼更難克服

房價表現「鎮比市強」　草屯再迎最大基地案

除籍航空器滯留機場占位　停留費即起皆採國際線收費

認賴清德演講「有些離題」　曹興誠不期待站台：盼增1論述

「1甜品」能助減重！醫曝「不用運動節食」：一碗就能燃脂

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

國際熱門新聞

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

7／5預言翻車！　龍樹諒稱「書腰編輯寫的」遭網轟騙子

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」只會汪汪叫

日能登半島震後「海底隆起」！60漁港變陸地

馬斯克決裂川普！　宣佈成立「美國黨」：終結一黨專政

馬斯克成立美國黨　驚人支持度曝光

即／吐噶喇群島6分鐘連2強震！氣象廳開記者會

「殺人峰」遇難！傳奇女登山家墜谷亡

全球首例！不孕症夫妻靠AI「奇蹟懷孕」　抓到隱形精子

快訊／日本吐噶喇群島4.8地震！最大震度5強

日櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺

《紐時》馬斯克吸毒報導　川普嗆：是我爆料

更多熱門

相關新聞

豐原1家5口命案關鍵人物　李女否認詐欺

豐原1家5口命案關鍵人物　李女否認詐欺

台中市豐原區一家5口疑因遭投資詐騙欠下大筆債務輕生，引發社會沉痛的關注。據悉，當中被視為關鍵人物的李姓團購主製作筆錄時並不配合，多次要求就醫，警方也帶她前往醫院；但面對警方詢問以及其他被害人、證人指控，李女一概否認，僅強調「沒有詐欺、沒有犯罪、僅幫投資獲利。」

台人6月被騙走89億！詐騙手法前5名曝光

台人6月被騙走89億！詐騙手法前5名曝光

阿公單身22年！砸5萬買「矽膠娃娃」遭詐騙

阿公單身22年！砸5萬買「矽膠娃娃」遭詐騙

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

基隆女投資被騙光積蓄輕生亡！家屬求重判

基隆女投資被騙光積蓄輕生亡！家屬求重判

關鍵字：

詐騙愛爾蘭板棍球DJ Carey

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

曾志偉與女星合照姿勢惹議

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

愛妻罹癌過世！狼父「獸性大發」性侵小女兒

林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面