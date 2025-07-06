AI虛擬背景「警察走來走去」卸心防　富家女遭假檢警騙走1800萬

▲詐團假檢警手法進化到偽裝台灣警察機關誘騙民眾上勾，上圖為示意照，非本新聞案例。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



高雄市1名40歲從事服務業的林姓女子，因帳戶內擁有繼承長輩遺產的巨額款項，日前遭遇一場精心設計的詐騙。林女先是接獲「未顯示號碼」來電，自稱為金管會專員，指控其帳戶「短期大量進出金流」恐涉及洗錢；詐團更分飾多角，林女接連接到「警察局偵查隊」、「地檢署檢察官」來電，甚至透過以假亂真的視訊畫面誘騙林女深信不疑，導致被害人短短幾週內透過13次轉帳和2次面交帳戶資金、總計損失高達新台幣1800萬元。



刑事局統計，今年6月類似假冒公務機關的「未顯示號碼」來電詐騙案件數量明顯上升，詐團手法是假冒戶政所、警察局、醫院或地檢署等單位，並以「身分證、健保卡被冒用涉刑案」為由，誘導民眾轉接自稱警察或檢察官人員，再以「帳戶將遭凍結或監管」等說法，要求被害人配合調查、匯款監管。







加上林女接獲假警察的視訊電話，發現畫面背景真是警局場景、穿著制服和刑警背心的警察人員走來走去，讓林女信以為真以為自己涉入洗錢案。隨後，一名假冒鍾姓檢察官來電指稱：林女已被正式列為刑案調查對象，要求她前往銀行設定「約定轉帳帳戶」，並強調此屬「偵查不公開」程序，若向銀行人員提及案情將觸法。林女依照指示於銀行臨櫃開立帳戶時，面對行員關懷提問，還辯稱是為開設公司帳戶使用。



警方追查，林女數週內先後13次轉帳、2次與詐騙集團成員面交現金，共損失約達新台幣1800萬元。直到她撥打165反詐騙專線查證後，才驚覺受騙，隨即向高雄市警方報案，目前警方成立專案小組擴大追查。



刑事局研判，近來這類假冒公務機關的詐團透過AI合成技術與攝影棚劇組編寫劇本、還原警察真實場景，利用民眾對公家機關信任，使人一步步陷入陷阱。刑事局呼籲民眾務必記住：「警察不會用視訊做筆錄、法院不會要求帳戶監管、也不會叫你轉帳」，只要聽到「證件遭冒用」、「帳戶涉案」、「加LINE回報」、「監管帳戶」等關鍵字就是詐騙，請立即報警或撥打165反詐騙專線諮詢。

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