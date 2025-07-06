涉詐欺害5命！李姓團購主開賓士代步　疑行事低調沒鄰居認識

▲據悉，李女平時以名車代步，疑似為人低調，鄰居都不認識她。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

台中豐原王姓1家5口疑因落入「代購黃金」詐騙傾家蕩產走上絕路，涉案的張姓美容師複訊後獲限制住居，李姓團購主以15萬元交保、限制出境出海。據查，涉及詐欺等罪的李女（45歲）已結婚生子，平時以名車代步，但疑因為人低調，周遭鄰居都表示不認識、對她不熟悉，相當神秘。

警方4日下午將李女查緝到案，但李女偵查時相當不配合，拒不認罪，還數度以身體不適為由要求就醫，疑企圖拖延警方偵辦度，筆錄做了快2天，在5日晚間才完成筆錄。李女移送台中地檢署後，檢察官漏夜訊問至6日凌晨，認定李女涉犯詐欺取財等罪嫌，命15萬元交保，限制出境出海。

據了解，李女45歲，與丈夫育有孩子，平日以要價2、300萬元的賓士GLA系列代步，不過附近鄰居幾乎都不認識李女，對她沒有印象，顯示李女似乎非常低調。

2日晚間王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒在去年6月間，透過張姓美容師接觸李姓團購主，李女介紹王家「代購黃金換取佣金」，涉嫌一步步誘騙王家，最後以違約為由，害王家抵押機車、公寓，甚至欠下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

王家二女兒的軍人丈夫今天首度露面受訪表示，平常與妻子跟她的家人們相處都很正常，但不知道家裡有遭詐騙甚至借貸的情況，也不認識李姓團購主與張姓美容師，事發後才知情。如今涉案人抓到了，兩人卻能夠在外面活動，擔憂可能會有串供問題，希望檢方可以再考量加重。

另外，檢警在李女手機中，發現疑似代購黃金LINE群組，裡面有5、6名成員，其中2名女子昨（5）日已由證人身份接受警詢，據查尚未有金錢損失。全案檢警正擴大偵辦。

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