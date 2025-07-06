害命團購主、美容師在外逍遙！二女兒軍人丈夫首發聲：有串供可能

記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中市豐原區一家5口疑因遭投資詐騙欠下大筆債務輕生，目前涉案的張姓美容師限制住居，李姓團購主以15萬元交保、限制出境出海，引發議論。今(6日)王家二女兒丈夫首度出面受訪，表示案發前完全不知道妻子與家人受騙，更質疑檢方讓2人逍遙法外，恐有串供可能。

▲王家二女兒丈夫首度出面受訪。（圖／記者白珈陽攝，下同）



王家二女兒的軍人丈夫今天首度露面受訪表示，平常與妻子跟她的家人們相處都很正常，但不知道家裡有遭詐騙甚至借貸的情況，也不認識李姓團購主與張姓美容師，事發後才知情。如今涉案人抓到了，兩人卻能夠在外面活動，擔憂可能會有串供問題，希望檢方可以再考量加重。

議員謝志忠也強調，李姓團購主是主導介紹王家去地下錢莊借高利貸的人，而打電話催促王家借錢的人是張姓美容師，兩人明顯是合作關係，但現在兩人都在外面，難道不會有串供可能嗎？他認為檢察官應更慎重考慮兩人的裁定。

▲立委何欣純（左）、議員謝志忠（右）陪同受訪。



立委何欣純認為，本起詐騙案件讓所有國人深痛欲絕，希望政府可以積極打詐，把詐團繩之以法，也呼籲國人自己本身要清楚，投資會有詐騙風險存在，一定要提高警局。

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