家暴男無保請回奪2命、豐原5死詐團交保　侯漢廷對比這幾案轟司法雙標





▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）

記者郭運興／台北報導

新北市土城區7日發生驚悚命案，46歲謝姓男子開車衝撞騎車張姓妻子與妹妹2人，下車用長刀砍殺2人。據了解，謝男因長期家暴，妻子申請保護令，謝男卻違反禁令遭警察移送新北檢，獲檢方無保請回，未料，他心生不滿而起殺機。對此，台北市議員侯漢廷表示，土城兇嫌無保請回立刻犯案、豐原五死案詐團15萬交保，對比網友收集檢察官照片，卻是羈押禁見。他批評，對罷藍委、言論審查、查水錶，政府火速出手，司法公信力是自己毀掉的。

侯漢廷表示，土城砍姊妹的兇嫌，日前因違反保護令被警察帶走，地檢將之無保請回，出來後立刻犯案。做筆錄時，兇嫌揚言患有精神疾病。實際上，依照大法官釋憲，只要做筆錄時沒有律師在場，已經免死。

侯漢廷指出，另外，豐原五死案，詐騙集團15萬交保；博奕教父陳政谷洗錢438億，宣稱家中沒錢，0元交保。但網友收集媒體上早已公開的法官檢察官照片，卻是羈押禁見。

侯漢廷提到，對詐騙案、兇殺案，政府慢吞吞加保護；對罷免藍委、言論審查、查水錶，政府火速出手。

最後，侯漢廷強調，如果百姓都活在恐懼之中、詐團肆虐、社會不信任、家庭破碎，那國家再怎麼花幾千億軍購、罷免國民黨，也只是「黨的安全」不是「國家的安全」，真正的國安不是幾顆飛彈、罷免藍委，而是人民有沒有「心安」。

▼侯漢廷批評政府司法雙標。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）