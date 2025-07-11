　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

演習將登場！內政部升級APP　防空避難指引一手掌握

實習記者石嘉豪／台北報導

防空演習將於7月15日至18日舉行，內政部今（11日）宣布，為強化防空避難整備，已將「警政服務APP」完成升級，民眾現在只要透過該APP，即可及時掌握，周邊防空避難處所位置及容量資訊，同時搭配導航功能迅速前往避難地點，不過，內政部提醒，民眾可運用手機截圖，預先儲存住家、學校、公司等生活周邊避難資訊，備用於無網路情境。

內政部表示，為配合「2025城鎮韌性（防空）演習」推動，本部持續強化防空疏散避難整備作為，今日也完成了「警政服務APP —防空避難專區」升級改版，優化搜尋速度與操作體驗，協助國人在突發狀況下迅速找到避難處所，

內政部說明，為了推廣APP，還特別邀請《法律白話文運動》社群總監劉珞亦拍攝「防空避難指引」宣導影片，盼能以生活化的方式介紹防空避難指引，提供民眾不同情境的行動準則，強化整體應變能力。

至於APP升級的部分，內政部指出，顯著提升整體查詢與定位速度，民眾現在只需要開啟定位功能、進入專區，便可即時掌握周邊防空避難處所位置及容量資訊，同時搭配導航功能迅速前往避難地點。

內政部提及，查詢流程有5步驟，第一、開啟定位，第二、下載或開啟APP，第三、點選「防空避難專區」，第四、選擇點位，最後，啟動導航，即可隨手查、隨手找，定位導航附近的防空避難處所。

內政部提醒，為強化戰時通訊中斷的應變準備，建議民眾可運用手機截圖，預先儲存住家、學校、公司等生活周邊避難資訊，備用於無網路情境。

此外，內政部再指，民眾也可至「內政部警政署全球資訊網」及各地方政府警察局（分局）網站防空避難專區查詢相關資訊；國防部發布的國家級警報簡訊也會附上避難專區網址，點擊可自動定位顯示附近避難處所，迅速找到安全避難地點。

最後，內政部表示，防空演習將於7月15日至18日舉行，演習期間若有管制措施實施，也請民眾配合相關避難動線，保障自身與家人安全。

▼內政部升級「警政服務APP」，民眾透過防空避難專區，可迅速查詢防空避難地點資訊。（圖／內政部提供）

▼內政部升級「警政服務APP」，民眾透過避難專區，可迅速查詢防空避難地點資訊。（圖／內政部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
街口支付爆紛爭　創辦人胡亦嘉背景一次看
快訊／台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話
遭川普課25%關稅　日相石破茂怒爆粗口！
紅姐約砲延燒！　健身教練遭誤認怒斥：給我錢都不去
藍5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行
2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢業
他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

演習將登場！內政部升級APP　防空避難指引一手掌握

北市科技執法今將破70萬件！　「人工開單」基層警吃不消

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

新壽欲直接轉讓地上權予輝達不可行　北市府籲積極面對、喊話合意解約

不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

演習將登場！內政部升級APP　防空避難指引一手掌握

北市科技執法今將破70萬件！　「人工開單」基層警吃不消

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

新壽欲直接轉讓地上權予輝達不可行　北市府籲積極面對、喊話合意解約

不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

洪總嘆球場遇雨就「乒乒乓乓」　台灣需要更多巨蛋！

喜迎江蕙回歸開唱！　張學友私下「霸氣做1事」暖炸了

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

快訊／南投男買早餐「失聯5天」找到了！遺體被拉上岸

台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級

最穩洋投羅戈順延對味全　兄弟先發輪值動盪、鄭浩均成亮點

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

走入社區貼近長者　台東警宣導深化高齡用路安全觀念

藏兩死胎屍體多年！英女子遭判緩刑　法院認「失去孩子非她之過」

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

政治熱門新聞

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

快訊／普發一萬有譜？　院會今處理「5400億」特別條例

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟

川普稱剩下國家「課15%或20%」關稅　官員：持續磋商溝通

蔡英文也受害！5年前大選影片被鬼剪輯

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

更多熱門

相關新聞

強化易成孤島地區韌性　內政部盤點建置太陽能、小水利發電系統

強化易成孤島地區韌性　內政部盤點建置太陽能、小水利發電系統

為提升各縣市政府轄內易成孤島及偏鄉地區整體防救災能量，內政部消防署已完成13縣市184處防救災整備；國土署則盤點有太陽能光電需求共48處；小水力發電有需求4處。內政部長劉世芳說，盼透過中央與地方合作強化，讓易成孤島地區在遭受極端氣候天災威脅時，除讓災害降到最低外，仍能維持基本生活機能。

政府攜手全聯模擬演習　參與民眾讚有幫助

政府攜手全聯模擬演習　參與民眾讚有幫助

城鎮韌性演習　潮州警宣導教你如何避難

城鎮韌性演習　潮州警宣導教你如何避難

丹娜絲來勢洶洶　內政部曝5大防颱重點

丹娜絲來勢洶洶　內政部曝5大防颱重點

城鎮韌性防空演習南投縣7／15登場

城鎮韌性防空演習南投縣7／15登場

關鍵字：

防空演習內政部警政服務防空避難指引

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面