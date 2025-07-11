演習將登場！內政部升級APP　防空避難指引一手掌握

實習記者石嘉豪／台北報導

防空演習將於7月15日至18日舉行，內政部今（11日）宣布，為強化防空避難整備，已將「警政服務APP」完成升級，民眾現在只要透過該APP，即可及時掌握，周邊防空避難處所位置及容量資訊，同時搭配導航功能迅速前往避難地點，不過，內政部提醒，民眾可運用手機截圖，預先儲存住家、學校、公司等生活周邊避難資訊，備用於無網路情境。

內政部表示，為配合「2025城鎮韌性（防空）演習」推動，本部持續強化防空疏散避難整備作為，今日也完成了「警政服務APP —防空避難專區」升級改版，優化搜尋速度與操作體驗，協助國人在突發狀況下迅速找到避難處所，

內政部說明，為了推廣APP，還特別邀請《法律白話文運動》社群總監劉珞亦拍攝「防空避難指引」宣導影片，盼能以生活化的方式介紹防空避難指引，提供民眾不同情境的行動準則，強化整體應變能力。

至於APP升級的部分，內政部指出，顯著提升整體查詢與定位速度，民眾現在只需要開啟定位功能、進入專區，便可即時掌握周邊防空避難處所位置及容量資訊，同時搭配導航功能迅速前往避難地點。

內政部提及，查詢流程有5步驟，第一、開啟定位，第二、下載或開啟APP，第三、點選「防空避難專區」，第四、選擇點位，最後，啟動導航，即可隨手查、隨手找，定位導航附近的防空避難處所。

內政部提醒，為強化戰時通訊中斷的應變準備，建議民眾可運用手機截圖，預先儲存住家、學校、公司等生活周邊避難資訊，備用於無網路情境。

此外，內政部再指，民眾也可至「內政部警政署全球資訊網」及各地方政府警察局（分局）網站防空避難專區查詢相關資訊；國防部發布的國家級警報簡訊也會附上避難專區網址，點擊可自動定位顯示附近避難處所，迅速找到安全避難地點。

最後，內政部表示，防空演習將於7月15日至18日舉行，演習期間若有管制措施實施，也請民眾配合相關避難動線，保障自身與家人安全。

▼內政部升級「警政服務APP」，民眾透過防空避難專區，可迅速查詢防空避難地點資訊。（圖／內政部提供）