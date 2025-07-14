注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

▲2025城鎮韌性演習時間與重點。（圖／行政院提供，下同）



記者陶本和／台北報導

今年七月定為「國家團結月」，行政院長卓榮泰14日提醒全體國人，自明天（15）起至本周五（18），實施2025城鎮韌性（防空）演習，不過雲林、嘉義與台南等地區，則為配合救災不實施演練。他也特別提醒國人，當聽到防空警報，收到國家級警報災防告警細胞廣播訊息時，務必保持冷靜，配合警察與民防人員引導疏散，依據《民防法》第25條規定，未配合演習規定者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

2025城鎮韌性（防空）演習，從明天開始，每天的執行時間與縣市如下：7月15日（二）13:30-14:00 苗栗、台中、南投、彰化；7月16日（三）13:30-14:00 高雄、屏東；7月17日（四）13:30-14:00 宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹（市+縣）；7月18日（五）10:00-10:30 花蓮、台東、金門、連江、澎湖。其中，雲嘉南配合救災不實施演練。

卓榮泰提醒國人聽見防空警報、收到國家級警報災防告警細胞廣播訊息，請保持冷靜，並配合警察同仁及民防執勤人員引導，就近疏散避難。他強調，依據《民防法》第25條規定，未配合演習規定者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

卓榮泰表示，透過國人全體參與，更深化「有準備、更安全」意識。向國際社會展現台灣人「堅強防衛意志」與「自我保護決心」，也是為任何天然災害或極端情境做最好的準備。