帶妻出訪惹議　張廖萬堅秀單據澄清：都是自費、不實願請辭

▲教育部次長張廖萬堅指出，出訪帛琉活動，除自己機票是公務支出，其餘都是自費，沒有假公濟私。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部次長張廖萬堅上月底率團出訪帛琉參加「太平洋迷你運動會」，遭爆料假公濟私，夾帶妻子同行，且共享禮遇通關與公務車等待遇。張廖萬堅今（8日）指出，除自己機票是報公費，其餘自己和妻子的支出都是自費，並拿出相關單據佐證，還強調自己沒有要爭取運動部長職務，「我非常坦蕩，跟大家報告，如果我所言不實，我願意辭職次長。」

張廖萬堅在6月底率團前往帛琉參加「太平洋迷你運動會」，5天4夜公務出差行程，卻遭《鏡週刊》踢爆，帶著妻子陸美良同行，並共享禮遇通關與公務車等待遇，被質疑假公濟私。

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張廖萬堅今天上午在教育部召開記者會，並拿出相關單據反駁。他說，出發前因體育署說經費不足，當下就表明自費前往，加上太太外文能力也不錯，自己也沒助理，所以決定帶太太一同前往，而太太也是全部自費，因為體育署說機票可以核銷，所以除自己的機票費用之外，包括住宿費、出差可申報的日支費、餐費等，自己都放棄申請，所以除機票費用外，自己和太太其他支出都是自費。

▲教育部次長張廖萬堅批評媒體不實報導，自己沒有假公濟私。（圖／記者許敏溶攝）

至於媒體提到在帛琉當地動用公務車，張廖萬堅強調，「完全是不實報導」，都是自己自費聘用，且體育署也表示無法公費申報，自己一向公私分明，帶太太從事外交完全自費，沒有去動用到半點的公務資源，機場接送也是自己刷卡安排，沒使用公務車。

至於媒體報導，張廖萬堅和太太走遍帛琉景點，還「考察」當地不少觀光景點及餐廳，張廖萬堅也反駁，因為報導媒體沒到帛琉現場而不清楚，自己和太太沒有接受當地部長晚宴，也沒去洛克群島，更沒去景觀餐廳吃什麼當地有名的漢堡。

