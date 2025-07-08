張廖萬堅帶妻出訪帛琉　吳思瑤認「社會觀感不佳」：應檢討

▲民進黨團幹事長吳思瑤認為，張廖萬堅帶妻子出訪的報導確實造成社會觀感不佳。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

教育部政務次長張廖萬堅率團赴帛琉參加「太平洋迷你運動會」，其妻也同行，遭質疑假公濟私、有圖利嫌疑。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）坦言，此類報導確實會造成社會觀感不佳，該反省、該檢討的都要去做，也期盼藉此事件累積制度精進，這樣才是更正向的。

《鏡週刊》報導，教育部次長張廖萬堅上月底率團出訪帛琉參加「太平洋迷你運動會」，5天4夜公務出差行程卻夾帶妻子同行，在當地甚至同搭公務車出入，遭質疑假公濟私，恐踩圖利紅線，且攜家帶眷已令外界觀感不佳。張廖萬堅則回應，出差前往桃機來回全部自費、自聘接送司機，未動用任何公務司機資源，且有相關收據；體育署不可能給他太太報帳，也說明外交相關行程，其實都是夫妻一起去。

對此，吳思瑤今日受訪回應，這樣的報導當然造成社會觀感不佳，該反省、該檢討的都要去做。確實是過去遺留下來，有些官員出訪會帶家人同行，自費，不享用公務資源是基本要求。如果此行涉及公務支出、額外支出，那當然更屬不宜。

不過，吳思瑤也說，過去到現在沒有清楚界定規範，希望從此事件中，讓公部門好好檢視，官員出訪時，讓家人同行部分能否有更清楚的規範，這樣大家才有所依循，也希望每個事件都是累積制度精進，這才是更正向的。

吳思瑤認為，該檢討就檢討，制度面該思索就好好思索，怎樣讓大家可以在公務出訪時，能有更清楚的依循。