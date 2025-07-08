川普上任後第三度會見納坦雅胡　 私宴推動加薩停火協議

▲川普團隊以私人晚宴形式接待來訪的以色列總統納坦雅胡等人。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日在白宮會晤以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），同時以色列官員也正與哈瑪斯透過間接方式進行協商，力求達成美方斡旋下的加薩停火與人質交換協議。川普在會前預言，本周內可能達成協議，而納坦雅胡也表示，與川普的對談將有助推進在卡達杜哈所進行的談判進程。

這是川普自今年1月重返白宮後，第三次與納坦雅胡面對面會談，距離他下令支援以色列空襲、轟炸伊朗核設施僅過去兩周時間。當時雙方結束為期12天的以伊戰爭後，川普促成停火協議，試圖藉由削弱伊朗的影響力，推動持續21個月的加薩戰爭達成突破。

川普表示，與納坦雅胡的會談也將涉及與以色列區域宿敵伊朗達成「永久協議」的可能性。值得注意的是，這次兩人選擇以私人晚宴形式會談，而非在橢圓辦公室進行傳統正式會談，外界不清楚此一相對低調安排背後原因。

納坦雅胡7日凌晨抵達華府後，先與白宮中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）進行會前會，預計隔日將前往國會山莊與美國國會領袖會面。他在行前就已向媒體表示，此行將向川普致謝，感謝美國出手打擊伊朗核設施，並重申以方代表已在杜哈積極推動加薩停火與人質協議。

以方也期望，此次對伊衝突的結束，有助於推動與更多區域鄰國正常化關係，例如黎巴嫩、敘利亞與沙烏地阿拉伯，預料也將成為川普會談議題之一。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，威特科夫將於本周前往杜哈，加入斡旋小組，進一步推動由美方提出的60天停火草案。該草案目前已成為談判核心內容。

不過雙方立場仍有明顯落差，根據巴勒斯坦方面消息人士指出，以色列堅拒無條件開放人道救援物資自由進入加薩，是目前間接談判無法取得進展的主因。以方則聲稱，正試圖確保糧食等援助物資進入，但須防止遭激進武裝份子挪用。