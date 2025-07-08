　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／繼日、韓後！　川普再宣布12國關稅「最高40%」

▲▼美國總統川普4日在白宮簽署法案時，做出相片中手勢。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布對台灣的進口商品課徵關稅。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普公布各國新關稅，從台灣時間8日0時起，透過他的社群平台「真實社群」（Truth Social）一一公開信件「揭曉」最終結果。第一批為日本、南韓，之後幾小時再陸續公布了12個國家，目前尚未公布到台灣。

川普目前已經公布的國家，新的對等關稅稅率調整如下：（關稅將於8月1日生效）

日本：25%（原本24%）

南韓：25%（維持不變）

馬來西亞：25%（原本24%）

哈薩克：25%（原本27%）

南非：30%（維持不變）

寮國：40%（原本48%）

緬甸：40%（原本44%）

突尼西亞：25%（原本28%）

波士尼亞-赫塞哥維納：30%（原本35%）

印尼：32%（維持不變）

孟加拉：35%（原本37%）

塞爾維亞：35%（原本37%）

柬埔寨：36%（原本49%）

泰國：36%（維持不變）

川普在給予各國的信件中提到，多年來美國一直面臨由關稅、非關稅政策及貿易壁壘所導致的巨大貿易逆差，這些狀況對美國經濟及國家安全構成威脅，因此決定從2025年8月1日對進口商品課徵關稅，還說如果企業願意到美國設廠、在美國生產商品，就可以免除這些稅率。

川普也警告，若有國家因任何原因增加對美國的進口關稅，美國都會在這次宣布的關稅稅率上增加相同的稅率，如果有國家希望對美國開放貿易市場，消除關稅與非關稅政策及貿易壁壘，「或許會考慮對此信函進行調整，可能根據美國與貴國的關係進行上下調整。」

在此之前，美國僅與英國與越南完成貿易協議。英國於5月談成協議，保留10%關稅，同時汽車與飛機引擎產業享優惠條件。越南則成功爭取多項產品關稅由原本的46%降至20%，並同意美國部分商品免稅進口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／繼日、韓後！　川普再宣布12國關稅「最高40%」

土耳其軍隊進洞穴找遺體　竟12名士兵甲烷中毒死亡

想退1470元機票錢！超狂YTR「用1方法」宣布自己死亡　還辦假葬禮

法國小鎮遭「蜂襲」！蜂群集體暴走猛攻路人　24人遭螫傷、3人命危

快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光

國際火線／恐懼的日常：日本人深層意識裡的生存危機

才被普丁開除！俄交長數小時後「爆頭亡」　屍身車內驚見槍枝

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

開店給AI當店長！1個月「資產淨值-25%」　Anthropic實驗失敗收場

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【車子也扛不住】台南10級↑強風！把小貨車吹到「巴庫」

快訊／繼日、韓後！　川普再宣布12國關稅「最高40%」

土耳其軍隊進洞穴找遺體　竟12名士兵甲烷中毒死亡

想退1470元機票錢！超狂YTR「用1方法」宣布自己死亡　還辦假葬禮

法國小鎮遭「蜂襲」！蜂群集體暴走猛攻路人　24人遭螫傷、3人命危

快訊／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅　信件內容曝光

國際火線／恐懼的日常：日本人深層意識裡的生存危機

才被普丁開除！俄交長數小時後「爆頭亡」　屍身車內驚見槍枝

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

開店給AI當店長！1個月「資產淨值-25%」　Anthropic實驗失敗收場

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

快訊／鑽石歌王林沖離世！享耆壽92歲　摯友悲痛證實

快訊／8級強風來了　3縣市豪大雨「明全台變天」

快訊／丹娜絲餘威　嘉義、台南、高雄今多區停止上班課

快訊／強對流！　大雷雨轟3縣市

小薰回石門水庫「仙島部落」拍攝！一祈禱就放晴　感動喊：祖靈都來幫我

快訊／繼日、韓後！　川普再宣布12國關稅「最高40%」

快訊／03:57花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

土耳其軍隊進洞穴找遺體　竟12名士兵甲烷中毒死亡

想退1470元機票錢！超狂YTR「用1方法」宣布自己死亡　還辦假葬禮

四叉貓被消失30小時「社群全復活」！回歸秒酸爆黑粉：天都不收我

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

國際熱門新聞

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

女靠ChatGPT幫忙　1個月成功減掉7公斤

才被普丁開除！俄交長數小時後爆頭亡

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

恐懼的日常：日本人意識裡的生存危機

想退1470元機票錢！YTR「用1方法」宣布自己死亡

土軍洞穴找遺體　竟12人甲烷中毒死亡

法國小鎮遭蜂襲！24人遭螫傷、3人命危

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北者」

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

開店給AI當店長！1個月「資產淨值-25%」　Anthropic實驗慘賠

遭撕咬拖屍　最後照片「熊逼近鏡頭」

更多熱門

相關新聞

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

美國總統川普於台灣時間8日凌晨0時19分，透過社群平台Truth Social宣布，將對來自日本與南韓的所有進口商品徵收25%關稅，並同步公開他向這兩國政府官員寄出的信函內容。信中強調，這項措施旨在解決長期存在的貿易逆差問題。

關稅受惠受害台廠一文看　台股3大沙盤推演藏「需求透支」隱憂

關稅受惠受害台廠一文看　台股3大沙盤推演藏「需求透支」隱憂

川普2.0震撼全球　不平等貿易與地緣政治新挑戰

川普2.0震撼全球　不平等貿易與地緣政治新挑戰

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

關鍵字：

川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

薔薔生母「勸陸媳婦離婚」全被拍！遭薔妹趕出家門

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

獨家／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」！

I’m donut?爆排隊亂象被罵翻！富錦樹發3聲明

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

南鯤鯓代天府「檜木牌樓倒塌」　民俗專家警告這些人

家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

《黑澀會》妖嬌談「DJ為何要隆乳」曝潛規則：Soda也是

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

更多

最夯影音

更多

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面