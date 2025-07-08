快訊／繼日、韓後！　川普再宣布12國關稅「最高40%」

▲美國總統川普宣布對台灣的進口商品課徵關稅。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普公布各國新關稅，從台灣時間8日0時起，透過他的社群平台「真實社群」（Truth Social）一一公開信件「揭曉」最終結果。第一批為日本、南韓，之後幾小時再陸續公布了12個國家，目前尚未公布到台灣。

川普目前已經公布的國家，新的對等關稅稅率調整如下：（關稅將於8月1日生效）

日本：25%（原本24%）

南韓：25%（維持不變）

馬來西亞：25%（原本24%）

哈薩克：25%（原本27%）

南非：30%（維持不變）

寮國：40%（原本48%）

緬甸：40%（原本44%）

突尼西亞：25%（原本28%）

波士尼亞-赫塞哥維納：30%（原本35%）

印尼：32%（維持不變）

孟加拉：35%（原本37%）

塞爾維亞：35%（原本37%）

柬埔寨：36%（原本49%）

泰國：36%（維持不變）

川普在給予各國的信件中提到，多年來美國一直面臨由關稅、非關稅政策及貿易壁壘所導致的巨大貿易逆差，這些狀況對美國經濟及國家安全構成威脅，因此決定從2025年8月1日對進口商品課徵關稅，還說如果企業願意到美國設廠、在美國生產商品，就可以免除這些稅率。

川普也警告，若有國家因任何原因增加對美國的進口關稅，美國都會在這次宣布的關稅稅率上增加相同的稅率，如果有國家希望對美國開放貿易市場，消除關稅與非關稅政策及貿易壁壘，「或許會考慮對此信函進行調整，可能根據美國與貴國的關係進行上下調整。」

在此之前，美國僅與英國與越南完成貿易協議。英國於5月談成協議，保留10%關稅，同時汽車與飛機引擎產業享優惠條件。越南則成功爭取多項產品關稅由原本的46%降至20%，並同意美國部分商品免稅進口。