川普通知14國最新關稅稅率　 白宮：寬限期擬延長到8月1日

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日對尚未與美國達成貿易協議的部分國家開鍘，他當天在社群平台「真實社群」（Truth Social）公開寄給日本與南韓的通知函，宣布美方將自8月1日起對兩國輸美產品課徵25％關稅；若對方祭出報復性措施，美國也將進一步加徵對等關稅。此外，川普還陸續公布了12個國家的對等關稅，目前尚未出現台灣。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則表示，川普稍晚將簽署行政命令，延長原訂7月9日到期的關稅寬限期至8月1日。

依川普此前規劃，針對在90天寬限期內未完成協議的國家，美方將自7月7日寄出正式通知函，決定是否自8月1日起回復「解放日」（4月2日）所宣布的高關稅水準。川普強調，這將是針對那些未與美國達成公平貿易協議國家的必要回應，且關稅措施將採分國調整。

目前，美國已與英國與越南建立貿易協議框架，並與中國達成協議但持續磋商；台灣則積極與美國談判中，仍有機會達成協議，也可能列入未來新一輪的對等關稅名單中。川普日前更表示，與印度的談判「很有機會達成協議」。財政部長貝森特（Scott Bessent）7日也透露，許多國家趕在最後一刻前重新提出新條件，使得他的信箱幾乎被塞爆。他並預告，美國政府在48小時內將有多項重大貿易宣布。

白宮當天召開記者會，李威特指出，除了日韓以外，將有約12個國家收到川普寄出的關稅通知函。川普也將簽署行政命令，延長關稅決策期限至8月1日，到時各國將面臨三種可能，恢復先前高關稅、實施新稅率，或成功與美國簽署貿易協議。

李威特強調，許多國家正積極與美國進行談判，川普團隊也觀察到不少正面進展，但總統仍堅持為美國勞工與產業爭取最佳條件。至於當天究竟有哪些國家收到通知，李威特僅表示請各界「密切關注川普的社群平台」。