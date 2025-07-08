快訊／台灣關稅還沒公布！　川普正式延後寬限期至8／1

▲美國總統川普正式簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間7日晚間簽署一項行政命令，將原訂於7月9日生效的「對等關稅」措施延後至8月1日正式實施。此舉被視為對尚未與美國達成貿易協議的國家提供最後協商空間，同時維持川普政府在貿易談判中的施壓籌碼。目前，川普已針對14國公布最新稅率，尚未出現台灣。

川普已於7日公布日、韓、印尼、馬來西亞、泰國等14國的最新關稅稅率，代表這些國家目前並未與川普政府達成貿易協議，而是遭到率先開鍘，當中最高稅率來到40％。川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）公開寄給日本與南韓的通知函，宣布美方將自8月1日起對兩國輸美產品課徵25％關稅；若對方祭出報復性措施，美國也將進一步加徵對等關稅。

目前美國已與英國、越南達成貿易協議，與中國則在持續磋商中。台灣方面仍積極與美方進行談判，並且尚未出現在川普的最新關稅稅率名單中。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7日也透露，許多國家在最後一刻重新提出新條件，使得他的信箱幾乎被塞爆。他並預告，美國政府在48小時內將有多項重大貿易宣布。