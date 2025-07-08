颱風停電里長呼吸器停止不治　醫建議準備1物可多撐半小時

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颱風停電里長呼吸器停止不治　蘇一峰建議準備1物可多撐半小時

記者黃翊婷／綜合報導

丹娜絲颱風侵襲台灣，重創中南部地區，造成全台2人死亡、502人受傷，其中，台南一名陳姓里長因颱風停電，導致呼吸器停止運轉，送醫急救仍宣告不治。胸腔科醫師蘇一峰表示，一般居家用的呼吸器會有蓄電電池，停電狀態下只能運作十幾分鐘，建議病患家屬在家中多準備一個Ambu甦醒球，氧氣瓶加上甦醒球可以多支撐半小時。

▲台南市多處因丹娜絲颱風導致電線桿倒塌，工程人員正冒雨搶修中。（記者林東良翻攝，下同）

▲丹娜絲颱風重創台南，台南市累計共有19多萬戶停電。（圖／記者林東良翻攝）

台南一名60歲的陳姓里長因身體不適使用呼吸器，沒想到遇上颱風來襲，導致家中停電，呼吸器停止運轉，經送醫急救仍宣告不治。

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胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，一般居家用的呼吸器會有蓄電電池，停電狀態下只能運作十幾分鐘，這時候要趕快叫車前往醫院急診，「如果怕停電呼吸器停止，家裡可以準備一個Ambu甦醒球，氧氣瓶加上甦醒球用手按壓，就可以多支撐半小時！」

文章公開之後，吸引不少網友留言討論，「真的要放一顆復甦球，之前家裡呼吸器壞掉，我跟我姐輪流壓到機器送過來」、「這種情形就是盡快叫救護車送醫」、「謝謝醫師，希望大家平安」。

????丹娜絲奪2命均在台南市！其中之一是病患停電呼吸器停止運作死亡 ????一般居家用的呼吸器會有蓄電電池，停電狀態下只能運作十幾分鐘，#趕快叫車趕往醫院急診 #如果怕停電呼吸器停止，家裡可以準備一個Ambu甦醒球，氧氣瓶加上甦醒球用手按壓，就可以多支撐半小時！

蘇一峰發佈於 2025年7月7日 星期一
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