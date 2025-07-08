台南仍有9.2萬戶停電　台電人員摸黑坐路邊吃飯！感動4.9萬人

記者黃翊婷／綜合報導

颱風丹娜絲帶來強風豪雨，重創台灣中南部，其中台南市有多達19萬戶停電，截至今日（8日）清晨6時仍有9.2萬戶尚未恢復供電。台電在社群平台貼出第一線維修人員坐在路邊吃便當的照片，「吃一口飯，喝一口水，吃飽了還要繼續拼」，感動許多網友，大家也紛紛留言送上鼓勵和感謝，「大家都很盡力了」、「心中無限感激！大半夜大多數人在休息時，仍在為這塊土地努力的各行各業」。

▲台電人員坐在路邊吃便當，四周一片漆黑，僅有他們的頭燈照明。（圖／翻攝自Threads／台電電力粉絲團）

根據台電統計，截至8日上午6時，全台仍有18萬3238戶停電，其中台南市有9萬2626戶、嘉義縣8萬2944戶、嘉義市4448戶、雲林縣1898戶、南投縣1276戶、高雄市46戶。台電指出，由於颱風移動緩慢，強風持續影響時間拉長，導致電力設備斷桿、斷線與變壓器損壞情形嚴重，台南地區已動員7縣市共9區處支援，超過1100人投入搶修復電。

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▲全台停電狀況統計，台南市仍有9萬2626戶尚未恢復供電。（圖／翻攝自台電網站）

台電也在臉書、Threads等社群平台貼出照片，表示同仁在台南協助搶修，直到晚上8點才有空坐在路邊吃便當，「吃一口飯，喝一口水，吃飽了還要繼續拼」，希望能讓民眾早一點有電可用，只是這次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，數十年罕見，需要大量調度所需設備與搶修人力，期盼受影響的民眾可以理解。

台電的貼文PO出之後，在臉書獲得1.9萬讚、在Threads獲得4.9萬讚。網友們紛紛留言送上鼓勵與感謝，甚至有人希望能贊助伙食或飲料給第一線人員，「真的不要再逼他們進度了，大家都很盡力了，他們才是真的去做的人，才是真的對台南市救災有貢獻的人」、「經過無電28小時後，就在凌晨3點06分，也就是剛剛，我家有電了！心中無限感激！大半夜大多數人在休息時，仍在為這塊土地努力的各行各業」。

還有網友表示，自己的家人是台電員工，每次颱風天都要冒險出門搶修，真的很辛苦，「我爸也是台電員工，已退休，但我永遠記得每到颱風天，他就是要出門搶修」、「大伯是台電的，只要颱風就是24小時待命，不管幾點都會被call去搶修，在風雨中爬上電桿」、「我外公以前也是台電外勤人員，在花東地區，每次只要有颱風來襲就一定二話不說，馬上穿著制服出門」。