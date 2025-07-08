還有熱帶擾動醞釀　模擬路徑曝

▲吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第4號輕颱丹娜絲在東海南部，將轉向西進入浙江。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

丹娜絲颱風剛走，氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式模擬顯示，未來一周至10天，東海或日本南方海面雖分別有熱帶擾動醞釀，但位置偏北已超過台灣緯度，且各國模式模擬動向皆有偏北分量，故即使有所發展，亦與台灣毫不相干。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日天氣好轉，北部及東半部高溫炎熱，南部、中部偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流增強伴隨大雷雨的機率，應注意氣象署的即時訊息。

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吳德榮說，周三至周六各地多雲時晴，天氣偏熱，西南風挾帶水氣多，大氣不穩定，清晨、上午近風面中南部偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流增強常伴隨大雷雨，應注意氣象署的即時訊息；周日、下周一晴朗酷熱，午後山區有短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

▼吳德榮表示，最新歐洲（下圖左）、美國模式（下圖右）下周一晚間8時模擬圖顯示，日本南方海面有熱帶系統，但位置偏北已超過台灣緯度，且各國模式模擬動向皆有偏北分量，故即使有所發展亦與台灣無關。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第4號輕颱丹娜絲在東海南部，受其北方高壓的導引，將轉向西進入浙江，再轉西南西，持續減弱為熱帶低壓。

吳德榮分析，最新歐洲模式及美國（GFS）模式模擬顯示，未來一周至10天，東海或日本南方海面雖分別有熱帶擾動醞釀，但位置偏北已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，故即使有所發展，亦與台灣毫不相干。

▼最新丹娜絲颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

