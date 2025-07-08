快訊／8級強風來了　8縣市豪大雨「還要下4天」

▲李孟軒說，預計輕度颱風丹娜絲今晚登陸中國大陸後，可能就逐漸減弱為熱帶性低氣壓。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，8縣市豪大雨特報！中央氣象署預報員李孟軒表示，今天到周五低壓帶影響，周三至周五南部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

豪雨特報：屏東縣

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大雨特報：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署今天清晨發布「豪大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中及彰化以南有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署也發布「陸上強風特報」，低壓帶影響，今晨至周三晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五低壓帶影響，今日中南部有陣雨或雷雨，午後其他山區、大台北有局部雷陣雨；周三至周五南部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部、中部山區有局部大雨機率。

李孟軒表示，周末天氣較穩定，南部可能有陣雨，其他地區偏向午後雷陣雨；而輕度颱風丹娜絲今晨2時中心位置，在台北北北東方310公里海面上，將先轉西北西再轉西南，有點轉彎的類型，預計今晚登陸中國大陸後，可能就逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

