多縣市協助嘉義市災後復原　陳其邁、黃敏惠嘉義大學同框

▲高雄市長陳其邁即刻動員協助、11縣市同心助風災後復原 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風強襲，嘉義市截至7日晚間共計接獲超過1,245起通報，並傳出市區多處停電消息，受創嚴重。嘉義市長黃敏惠率市府團隊連夜應變，全力投入災後復原行動，全台11縣市亦將陸續馳援嘉義市，共同協助災後復原。

高雄市長陳其邁於7日上午第一時間，透過電話與黃敏惠市長聯繫相關災後重建協助事項，晚間更親自來到嘉義大學新民校區，與黃敏惠市長共商相關協助事宜。

受丹娜絲颱風影響，114年公務人員高考三級考試亦受影響順延至8 日舉行，黃敏惠強調此為重要國家考試，市府團隊全力投入城市在風災後重整、復原的同時，也務求讓國家考試能順利進行。感謝高雄市長陳其邁第一時間來電表達支援意願，並調派50人、18輛車、20部鏈鋸機具，協助優先整理北興與民生國中考場環境，確保國家考試順利進行，更親自來到嘉義市關心並共商後續協助事宜，深切感謝。

黃敏惠也提到，丹娜絲颱風對嘉義市造成重創，感謝全台11縣市馳援，陸續接到台北市長蔣萬安來電、南投縣長許淑華也調派人力前來支援，基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕等縣市首長都親自以電話表達關心，新北市稍早也通知會調派人力全力協助。

中央包括消防署長蕭煥章與國土署長吳欣修也皆透過電話聯繫，表示將協助災後復原。每當全台各縣市有需要，嘉義市皆不分遠近，前去支援，此次各縣市政府馳援，也證明平時聯繫互助的重要性。

陳其邁表示，去年山陀兒颱風，高雄受創嚴重，這次颱風直撲嘉義，我們感同身受。感謝去年在颱風重創時，許多縣市紛紛支援高雄。此次，高雄市團隊協助嘉義市嘉義大學及新民路投入路樹清理、道路清疏，團結互助是我們應該要做的。高雄市第一時間主動聯繫盤整需求，前往幫忙環境復原工作，盼儘速恢復日常，一切都能平安。

嘉義市政府表示，感謝各縣市政府協助投入災後復原，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、台東縣、花蓮縣等11縣市陸續提供協助，將投入290名人力、機具，地方政府攜手聯防、共同為恢復民生努力。

嘉義市政府也提到，嘉義市特種搜救隊、義勇特種搜救隊與新竹縣市義勇特搜集結後，立刻投入水源地倒伏樹木排除，以及北興國中周邊路樹排除及災害搶險作業，持續與各縣市政府特搜團隊動員協助恢復市容。國家考試在即，希望台電能盡速調派人力、搶修復電，以利民生、重要活動進行。