丹娜絲「最強姿態」橫掃雲嘉南　專家曝原因

▲丹娜絲颱風重襲台灣西南部，雲林出現17級強陣風，農作物毀損嚴重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

週日深夜11點40分，中度颱風丹娜絲中心從嘉義布袋登陸，這也是台灣氣象觀測史120年來，第一個從嘉義登陸的颱風，由於丹娜絲登陸後，路徑比預估偏東，幾乎直撞中央山脈，導致結構遭受破壞，最後在週一清晨5點減弱為輕度颱風，6點左右從桃園、新竹交界出海，侵台6小時期間，共創下登陸位置、風速、停電災情、罕見移動路徑4紀錄。

除了從嘉義登陸創下紀錄外，丹娜絲帶來的強風，更讓南台灣感受到它驚人的威力，並且造成廣泛的破壞，其中台南測到16級瞬間陣風，雲林更測到17級強陣風。

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▲台中沙鹿因丹娜絲帶來的強降雨導致淹水。

丹娜絲在南海生成後，因行經海域的海水溫度偏高，有利於其發展，氣象專家吳德榮指出，南海攝氏30至31度的海溫，為它提供充足的發展能量，讓丹娜絲得以「最強姿態」進入台灣海峽。丹娜絲接近台灣時快速增強，前中央氣象局局長鄭明典就觀察到丹娜絲有「清晰的颱風眼」，並指出這是出現「近岸增強現象」，提醒民眾注意。

▲颱風造成南投多處樹倒、扯斷電線桿，嚴重影響供電。

另一方面，丹娜絲颱風的移動路徑也十分特殊，它並未像多數颱風一樣，從台灣東部海域接近或穿越中央山脈，而是沿台灣海峽，緊緊貼著西部海岸線向北移動，中央氣象署指出，這是自1958年有完整官方紀錄以來，第一次從嘉義登陸的颱風。

▲丹娜絲颱風豪雨肆虐，高雄部分地區淹水，水深及膝。



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